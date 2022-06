Maak van veeboeren weer landbouwers

Al twintig jaar weten we dat de veestapel zorgt voor dramatische stikstofuitstoot. Ondertussen is er oorlog in Europa en dreigt er zwaardere hongersnood in nog veel meer landen buiten Europa. Inmiddels dreigen rechtbanken alle bouwwerven stil te leggen omdat onze natuur ernstig verstoord wordt door onder meer de mest van de veestapel.

Boeren komen in het verweer en ministers in Nederland en Vlaanderen worden fysiek bedreigd. Door boeren aan wie bevriende politici jarenlang de ene omgevingsvergunning na de nadere gaven om eindeloos verder uit te breiden.

Zou het niet zinvoller zijn om niet de boeren uit te kopen, maar wel hun vee? Zodat jongere boeren kunnen blijven wonen in hun boerderij en werken op hun land. Zodat ze weel landbouwer worden en gewassen telen voor onze voedselbevoorrading én voor die in noodlijdende gebieden in de wereld?

Jean Van den Bilcke, Brugge

Kennis van de geschiedenis

Alicja Gescinska wijst terecht op het belang van kennis van de geschiedenis (DM 15/6). Helaas wordt de geschiedenis continu misbruikt, verminkt of doelbewust vergeten. Margaret MacMillan schrijft in haar werk The Uses and Abuses of History (2008) dat “het verleden haast voor alles kan worden gebruikt voor wat je in het heden wenst te doen”.

Dit misbruik gebeurt niet alleen door politici maar ook door historici: de boeken van Engelse, Duitse, Franse, Amerikaanse en Russische historici lijken dikwijls epische gedichten, vol met helden en schurken, die onvermijdelijk leiden tot een glorieus heden, maar zijn meer ‘verhaaltjes voor het slapen gaan’.

Zo bezondigt Gescinska zich aan historicisme wanneer zij stelt dat wat Poetin nu doet “in de sterren geschreven stond”, het zou dus een historische noodzaak zijn. Dit is puur historisch determinisme, maar geschiedenis is geen wetenschap die in het laboratorium kan worden uitgetest; er zijn geen historische wetten.

Roger Vyverman, Ninove