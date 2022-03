Zou de Vlaamse regering al weten dat er een oorlog woedt in Oekraïne?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Je kunt er moeilijk naar kijken zonder er cynisch van te worden. Terwijl bovengronds de oorlog in Oekraïne zijn moorddadige gang gaat, vloeit er nog dagelijks gas van Rusland naar Europa. Via Oekraïne! Tezelfdertijd volgen miljoenen euro’s en dollars de omgekeerde weg. Alsof er niets aan de hand is.

Het is niet helemaal zeker wie wat het meeste nodig heeft, ‘wij’ het gas (en de olie), of ‘zij’ het geld. Wat wel duidelijk is, is dat de Europese energieafhankelijkheid een essentieel onderdeel is van de Russische geopolitiek. Omdat, zo blijkt nu, die afhankelijkheid Europese landen afremt om een zelfstandige internationale koers te varen. De conclusie is kraakhelder: willen we de autocraat Vladimir Poetin effectiever kunnen treffen en zijn vermogen verlammen om buurlanden te vermorzelen, dan moeten we af van die energieafhankelijkheid. En liever vandaag dan morgen.

In dit land blijft het debat over een andere, meer duurzame en minder afhankelijke energiepolitiek tot dusver beperkt tot de nucleaire kwestie. Laten we wel wezen: in dit vraagstuk is de kernuitstap het makkelijke deel. Alle argumenten voor en tegen de nucleaire exit zijn onderhand uitentreuren bekend. Als Europa bevrijden van Russisch gas een prioriteit is, dan is kernenergie vervangen door meer gas géén goed idee, hoe klein of hoe groot het Russisch aandeel in onze mix ook is. Simpel.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Nog lang niet. In internationaal opzicht zijn Vlaamse huishoudens voor verwarming relatief sterk afhankelijk van aardgas. Dat is een historisch lastige erfenis waar je nog niet zo makkelijk van loskomt. Alleen, wie vandaag een nieuwe woning of verwarming wil, zal nog altijd naar het budgettair aantrekkelijke gas worden gelokt. Je moet al over een sterke ecologische overtuiging en een flinke portemonnee beschikken om voor een duurzamer alternatief te kiezen, zoals de warmtepomp. Pas in 2026 wil de Vlaamse regering in nieuwbouw aardgas onmogelijk maken. Dat is veel te laat.

Als we af willen van de Russische energie-import - en dat móéten we willen -, dan is de kernuitstap niet het enige taboe dat moet sneuvelen. Dan gaat het ook over prioritaire steun voor véél betere isolatie, meer zonnepanelen, windmolens en waterstof en afkicken van onze aardgasverslaving. Veel van die prioriteiten vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering. Ze moeten niet in 2026 of 2030 aangepakt worden, maar nu.

Nu al blijkt hoe achterhaald het ‘klimaatakkoord’ is dat de regering-Jambon nog maar in november sloot. Van de kant van Vlaanderen werd nog niets vernomen over een veranderde werkelijkheid. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) beperkt zich, zoals vaak, tot het schrijven van treiterige Facebook-posts over de benarde positie van haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen). Wat toch de vraag doet stellen: zou de Vlaamse regering al weten dat er een oorlog woedt in Oekraïne?