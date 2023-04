Zou Dame Edna nog kunnen op tv, nu opstokers van cultuuroorlogen dragqueens als bedreiging van de beschaving zien?

Mark Coenen is columnist.

Zij sprak haar publiek toe met de schalkse aanspreektitel ‘Hello possums’, maar iedereen vond het een eer om door deze dame buidelrat genoemd te worden. Haar lichtpaarse pruiken, levensgevaarlijke brillen en rokken die ooit behangpapier waren geweest in de keuken van een victoriaanse villa gaven haar een feeëriek uiterlijk en haar geweldig gevoel voor dubbelzinnige humor maakte het af.

De menselijke bonbonnière Barry Humphries was een hilarische zegen voor televisie en bij uitbreiding de hele mensheid in de vorige eeuw. Een man die zich als vrouw verkleedt waardoor iedereen in een deuk ligt: tijdens het carnaval van Aalst te zien op elke straathoek, maar op de televisie , zeker bij ons, was het geen grote traditie.

Al maakten Stany Crets en Peter Van den Begin lang geleden op tv wel furore met Debby en Nancy, twee dikwijls grappige maar immer vuilbekkende vrouwmensen die hun warme water hadden gehaald bij Edna en spraken met dezelfde geaffecteerde tongval als Kim de Hert uit Het Leugenpaleis. Wij herinneren ons een aflevering met Yves Leterme en Johan Vande Lanotte die zich tijdelijk lieten ombouwen tot Yvette en Johanna, bij het terugdenken waaraan de huiver en de plaatsvervangende schaamte ons nog altijd in roten over de rug loopt.

Ik vraag mij ook af, zoals men zich in deze moraliserende tijden bij alles wat een beetje afwijkt van wat men gewoon is moet afvragen: zou dat nu nog op televisie komen, in primetime? Nu zien gretige opstokers van cultuuroorlogen dragqueens als de grootste bedreiging van de beschaving sinds de uitvinding van de pil, terwijl we daar vroeger gewoon mee mochten lachen in gezinsverband.

Humphries leefde tegen 200 per uur en had vier huwelijken en talloze kinderen nodig om pas op latere leeftijd tot rust te komen. “De meeste mensen hebben affaires tijdens hun huwelijk, ik had huwelijken tijdens mijn huwelijken”, placht de man te zeggen.

Bij het voortreffelijk geschreven in memoriam van Peter Coleman in The Guardian staat in de colofon dat Coleman zelf al vier jaar geleden stierf, wat wil zeggen dat het stuk minstens vier jaar geleden geschreven werd. Klinkt wat raar en dat is het ook, maar het is niet ongewoon: van vele bekende mensen liggen de in memoriams al tijden voor ze er echt het bijltje bij neerleggen in alfabetische volgorde in het archief. Anders krijg je bij het overlijden alleen maar slordig haastwerk en wat verkeerde citaten uit Wikipedia. Maar een dode die een dode herdenkt in de krant: het blijft spookachtig.