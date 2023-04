Mark Coenen is columnist.

Wie snel is en gefortuneerd kan nog net het tweede weekend van het Coachella-festival in Californië halen als hij tenminste vandaag nog vertrekt. Coachella geldt als de officiële aftrap van het mondiale festivalseizoen en is de plek waar bekend Hollywood en onbekend Amerika elkaar een weekend lang in de armen sluiten, terwijl ze samen luisteren – of toch doen alsof – naar de ongeveer 9.000 groepen die er geprogrammeerd staan. De tijd dat je de affiche kon samenvatten op één bierviltje ligt al dertig jaar achter ons.

Een beetje influencer heeft zich het afgelopen weekend al een lamme arm geïnstagramd met exclusieve beelden vanop de wei en zal dat dit weekend dunnetjes overdoen en terecht: de sfeer is sprookjesachtig en de woestijnzon kleurt perfect bij de dure outfits van de hipsters die zich per helikopter laten afzetten in de vip. Onderwijl nippen zij van een drankje.

Een vliegtuigticket vanuit Brussel kost 1.147 euro, een verblijf in een tweesterrenhotel in Palm Springs 895 dollar, een ticket 697 dollar: dat zijn pittige bedragen, en dan heb je nog geen vegan hap gegeten of geen cocktail gedronken. Zorg maar dat je Goldcard volgeladen is, vader, zegt de boekhouder in mij dan bezorgd.

Voor dat halve fortuin krijg je heel wat terug. Twee Belgische groepen, bijvoorbeeld. 2manydj’s en Angèle houden daar ’s lands eer hoog, zij het niet op het grote podium maar in een van de tenten. En omdat de Dewaeles volgens hun fans op Reddit ook een nummer van Charlotte Adigéry en Bolis Pupul speelden, wel in een eigen remix, stonden er zowaar drie Belgische groepen op de affiche. Dat was nog nooit gebeurd, dus enige trots is wel op zijn plaats.

De elfgelijke Angèle veroverde haar publiek met hartverwarmende oorwormliedjes in het Frans, veel opgewonden danspasjes en tonnen naastenliefde, niet alleen voor de non-binaire aanwezigen in haar publiek, maar ook voor zij die behoren tot de veelkleurige kerk der gelijkgeslachtelijke liefde, die in dat deel van Amerika over een grote aanhang beschikt.

Hoewel we er niets mee te maken hebben en er ook geen enkele verdienste aan hebben, zwelt ons vaderlandse hart van trots als de buitenlandse pers haar concert met pluimen, complimenten en champagne overgiet in laaiende concertverslagen.

Chauvinisme: het is iets.

Later interviewt men ook mensen die staan aan te schuiven voor haar concert in een club in L.A. “Ik dacht eigenlijk dat ik tickets had voor een concert van Adèle”, zegt een oudere heer beschroomd. “Maar deze Angèle was ook heel goed.”