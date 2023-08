Zonder verpinken kon mijn broer neen zeggen als iemand hem vroeg of de vrouw op de ‘Playboy’ zijn zus was

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Vanmorgen stak er een bruine envelop in mijn brievenbus. Bruine enveloppes jagen me schrik aan, bruin betekent bijna altijd slecht nieuws. Maar op het omslag stond geschreven: groetjes van Willy en Martine van de Duifkes – zij houden dat befaamde café open. Opgelucht ontspande ik.

Willy ken ik vooral van lang geleden toen hij nog de baas van café Boer van Tienen was. In die tijd kwam ik er vaak en ik herinner me legendarische avonden als er spontaan een feestje losbarstte in de late uurtjes. Ik spreek nu over meer dan dertig jaar geleden.

Tegenwoordig kom ik in geen enkel café meer, ik verveel er me dood.

Onmiddellijk wist ik wat er in die envelop zat. Ik was Willy al een paar keer tegengekomen op vroege ochtendwandelingen. Hij met een leuke Franse bulldog, ik met mijn hondje Mr. Wilson. En elke keer zei hij: ‘Ik heb iets voor jou. Ik steek het een van de dagen in je bus want ik zou niet willen dat het in de vuilnisbak belandt als ik doodga, lang gaat dat ook niet meer duren, ik ben al 77, en schat, het gaat rap hoor, één vingerknip en je leven is geleefd en voorbij!’

Nieuwsgierig maakte ik de envelop open en keek mezelf in de 36 jaar jongere ogen. Daar stond ik op de cover van de Playboy van maart 1987. Naast mijn hoofd mijn naam, fout gespeld: ‘Miechem’ in plaats van ‘Mieghem’ en ik moet weer lachen, denkend aan hoe opgelucht mijn oudste broer was – toen een beginnend advocaat aan de balie. Zonder verpinken kon hij zeggen als iemand hem vroeg of de vrouw op de Playboy zijn zus was: ‘Nee hoor, zij is geen familie van mij, kijk maar naar de naam.’

Ik blader door het blad en vind op pagina 40 de foto’s terug. Ze werden gemaakt ter promotie voor de film Blonde Dolly. Dat een serie naaktfoto’s voor Playboy daar ook deel van zou kunnen uitmaken werd er bij ondertekening niet bij verteld natuurlijk.

Ik vertikte het.

Men verwees echter fijntjes naar een clausule in mijn contract die me ertoe verplichtte aan elke vorm van publiciteit mee te werken op straffe van een exorbitant hoge boete bij weigering. Na dagenlang onderhandelen verkreeg ik dat ik niet in de camera zou kijken zoals de andere naaktmodellen, waardoor de foto’s veel minder vulgair werden en meer richting kunstig naakt gingen.

Ik ben nauwelijks veranderd, stel ik vast, ik weeg nog evenveel, mijn benen zijn nog net zo lang, de borsten minder vol en rechtop maar de vorm is nog dezelfde. Alleen de verpakking is anders, de strakgespannen huid flappert nu wat om mijn karkas heen als een slecht gestreken en veel te grote pyjama. Wel gezellig.

In een flits zie ik de weg die ik afgelegd heb van toen tot nu. Ondanks alle ellende en hard labeur had ik het voor geen geld willen missen en denk: Damn, what a ride.