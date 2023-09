Frederik De Backer is columnist.

Ik kan maar beter nu al afscheid nemen. De tijgermug heeft Gent bereikt en dus mag alle hoop worden opgeborgen. Het ploertige zuigertje draagt meer vieze ziektes met zich mee dan de meeste zuigertjes van welke aard dan ook en schijnt inmiddels Drongen én Evergem te hebben ingenomen. Het is nog maar een kwestie van tijd eer de Brugse Poort valt. Zonder steun van buitenaf breng ik dadelijk niets dan kreupele, koortsige, kleinhoofdige kinderen voort.

Waar blijven míjn F-16’s?

Als iemand in dit land een wandelende chocoladefontein voor die zoemende rotzakjes is, dan ik wel. Waaraan het vrouwen ontbreekt, daar lopen muggen van over, en hoewel geflatteerd laat ik deze kelk toch liever aan mij voorbijgaan, al was het maar omdat de kelk is gevuld met mijn eigen bloed.

Hoeveel keren heb ik al niet poedelnaakt op bed gestaan, een verbeten trek om de mond, de onderbroek als de klamme slinger Davids in de hand, vloekend en briesend, zwetend en hijgend, wachtend tot dat kleine kreng zijn verachtelijke rotkopje eindelijk zou vertonen om het zo snel mogelijk tot een kleverig fresco te kunnen herleiden? Indien geen honderd, dan niet één.

Ik lees dat de tijgermug het land is binnengeslopen via internationaal transport van onder meer autobanden en een of ander verderfelijk onkruid dat men – een zoveelste provocatie – geluksbamboe heeft genoemd; een plant die in plaats van zuurstof een banaliteit uitwasemt waarvan een mens het hele concept van import en export in vraag zou beginnen te stellen. Een veredelde stengel, een affront voor de natuur. Ik braak me straks de hersenen uit de neus omdat iemand per se een asperge met streken op zijn vensterbank wilde.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is op dit eigenste moment onderweg naar Drongen, naar ik vermoed om het hele dorp plat te branden, van Evergem is inmiddels niets meer over. Er is geen enkele reden tot paniek, bazelt men bij Sciensano, het risico op de overdracht van virussen is heel erg klein, maar ik weet alvast wie patient zero is en voel onder zijn oksels de builen al aanzwellen.

Geluksbamboe. Wie bedenkt het?

Gepokt en gemazeld strompel ik het najaar tegemoet. Het kan me niet vroeg genoeg kasseien uit de grond vriezen, ik slaap toch al onder drie dekens. Je probeert elke dag opnieuw een goed iemand te zijn. Je geeft en je geeft en je geeft altijd maar, en het besteelt je, het rooft je binnenste leeg, met zijn wanstaltige anatomie waar de verwerpelijkheid in dikke druppels van afdruipt. Het buigt het hoofd niet uit schaamte, maar omdat het kromgebogen uit het ei is gekropen, in zijn infamie, in zijn aangeboren slechtheid.

Francorchamps ligt vol met autobanden.