Mark Coenen is columnist.

Gisteren was het 38 jaar geleden dat de eerste Apple Macintosh werd gelanceerd, in 1984, een jaar dat dankzij George Orwell al bekend was nog voor het plaatsvond. Dat overkwam later alleen het jaar 2000 nog.

Hoewel ik er altijd graag vroeg bij ben, duurde het nog jaren vooraleer ik een computer nodig had. Ook op het werk was dat zo: een simpele Olivetti met Tipp-Ex was meer dan genoeg.

De eerste prints van de eerste computers moest je afhalen in een lokaal op een andere verdieping, waardoor je belachelijk veel tijd verloor als die machine weer eens blokkeerde. En die machine blokkeerde de hele tijd omdat er 85 accounts op aangesloten waren of het scheelde niet veel.

Het lijkt alsof ik hier een scène beschrijf uit De collega’s van toen er nog iemand langskwam met koffie en koekjes om vier uur, maar zo lang geleden is dat allemaal niet: we schrijven begin jaren 90. Nirvana moest nog beginnen.

Pas toen de eerste modems betaalbaar werden en je die aan de logge thuiscomputer kon hangen werd een aanschaf overwogen. Mijn eerste computer kostte 130.000 frank: dat is in huidige euro’s 5.000 euro, als je de inflatie meetelt.

Nooit vergeet ik de razernij verwekkende, op Transsylvaanse doodsriten gebaseerde en oorsuizingen veroorzakende riedel die het contact van de computer met het wereldwijde web voorafging. Een dronken afleggertje van Kraftwerk gecombineerd met de doodsreutel van een rat. Elke keer opnieuw.

De wereld die zich dankzij de computermuis voor ons ontsloot was duizelingwekkend en eindeloos groot: als een kind en een digitaal ballenbad voelden wij ons en zo voelen wij ons dertig jaar later nog.

Onze afhankelijkheid van de digitale pijp is griezelig groot geworden: zonder computers zou de maatschappij al lang gekanteld zijn onder corona. En zonder thuiscomputers al evenzeer: dat onze kinderen toch nog een beetje op schema zitten qua onderwijsniveau is te danken aan de klassen op afstand, hoe inefficiënt en schele hoofdpijnen verwekkend die wel zijn.

Mijn vader sprak altijd met grote ogen over de dagen dat hij bij het begin van de Tweede Wereldoorlog niet naar school kon. Dat waren ocharme twee weken, daarna ging alles weer zijn gangetje: op de school tenminste.

Mijn nog thuiswonende, schoolgaande jeugd heeft semesters lang de schoolbanken niet gezien en ook nu weer is de uitval groot: zoon 1 zit deze week weer thuis en in de klas van dochter 1 waren er vandaag drie leerlingen besmet.

Wie vorige zomer een bachelordiploma behaalde, had de helft van zijn opleiding op zijn bed doorgebracht, met de computer op de schoot.

De slinger gaat nog een paar keer over en weer gaan voor we weer enigszins normale schooljaren gaan hebben. Daarom zaterdag een nieuwe laptop gekocht voor zoon 1. ‘FUCK’ heeft hij op de plaats van het logo geplakt.