Zolang mensen als Marlène de Wouters nog altijd niet geloofd of monddood gemaakt worden, kunnen we niet op onze lauweren rusten

Barbara Debusschere is journalist bij De Morgen.

Dat het enkel vrouwen overkomt die de ruggengraat missen om een belager op zijn plaats te zetten is een groot misverstand over #MeToo. Ondanks karrenvrachten aan getuigenissen blijft het overeind. Daarom kan het verhaal van Marlène de Wouters d’Oplinter belangrijk zijn.

Vandaag, twintig jaar na haar vertrek bij de commerciële zender, vertelt de voormalige VTM-presentatrice dat ze toen wegging omdat een overste haar carrière fnuikte toen ze niet inging op zijn avances.

Het is makkelijk met de ogen rollen bij ‘een zoveelste #MeToo’-verhaal, zeker als het uit de oude showbizzdoos komt. Maar wat dit verhaal belangwekkend maakt, is dat het zo helder illustreert hoe het niet gaat over een ruggengraat hebben en zelfs niet zozeer over seks maar over macht. Over wat je te verliezen hebt als je je baas de middelvinger toont.

Een getrouwde man die De Wouters’ baas was bestookte haar, zo beweert ze, zes jaar met amoureus getinte telefoontjes, plotse bezoekjes aan haar loge en andere toenaderingen die niets aan de verbeelding overlieten. Hoewel jong en afhankelijk van die man voor haar carrière, wees De Wouters hem telkens af. Met die ruggengraat zat het dus goed.

Alleen bleek dat volstrekt onvoldoende. De man begon haar “gaandeweg stokken in de wielen te steken net omdat ze hem afwees”, zegt De Wouters. En toen werd haar contract niet verlengd.

Toenmalige oversten reageren dat het ene niets met het andere te maken had. Dat kan natuurlijk ook kloppen.

Maar de trieste clou van zoveel #MeToo-verhalen is hoe dan ook de overste die de werknemer klem rijdt en straft wanneer die niet - letterlijk - plooit naar zijn zinnen. En de werknemer die dat nooit kan hard maken.

Net daarom kan De Wouters’ getuigenis mensen die nu in zo’n rotsituatie zitten houvast geven. En hopelijk is de cultuur op hun werkvloer dankzij #MeToo dan al zodanig geëvolueerd dat ze nu zonder angst voor ontslag bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen.

Want ook dat is een les en wordt best nog eens herhaald: dit gedrag heeft een voedingsbodem nodig.

Hoofdingrediënt één zijn hooggeplaatsten die altijd weer de rangen sluiten. Zo rept De Wouters over “andere belangrijke figuren die rond die man hingen en ervan wisten maar die uit opportuniteit zwegen”. En toen ze in een interview met een magazine uit hetzelfde mediahuis over de kwestie vertelde, is die passage volgens haar ‘door hogerhand’ geschrapt.

Hoofdingrediënt twee zijn seksisme en machismo die vrouwen tot lustobjecten reduceren. Zo zette ook VTM in de begindagen expliciet in op ‘eye candy’: de vrouwen op het scherm moesten mooi zijn. Niet zelden waren ze miss. Presentatrice Hanne Troonbeeckx kreeg van bazen te horen dat ze “te dik was en daar iets moest aan doen”. Lynn Wesenbeek, Miss België, moest ondanks een succesvolle loopbaan vertrekken toen ze vijftig werd.

“De tijdgeest was toen totaal anders. We kunnen ons dat nu bijna niet meer voorstellen”, besluit De Wouters. Ze heeft een punt. Maar zolang sommigen misvattingen blijven voeden, zolang vrouwen vooral snoepjes voor het oog moeten zijn en zolang velen nog altijd niet geloofd of monddood gemaakt worden, kunnen we niet op onze lauweren rusten en blijven dit soort getuigenissen noodzakelijk.