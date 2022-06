Zolang je in een bandje speelt, lijk je onsterfelijk, tenminste als je niet achter de drums zit

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

“Ik ben nergens goed voor, daar weet jij alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan.”

Klinkt hier valse bescheidenheid of is het een gewiekste verleidingstruc, het blijft een geweldige tekst uit een geweldig refrein van een geweldig lied van De Dijk uit 1989. Zanger Huub van der Lubbe maakte deze week bekend dat de groep er na 41 jaar mee stopt.

Er zit een gat in de dijk.

Vond alleen de zanger hoor, want zijn maatjes uit de band hadden nog wel willen doorgaan. Van der Lubbe voelde er niet zoveel voor om in herhaling te blijven vallen, wat je na 41 jaar onvermijdelijk doet.

De rest van de band verklaarde hem, zij het goedmoedig, voor gek: wat is er mis met gewoon blijven doen waar je goed in bent? Dat iemand van 69 die aan tinnitus lijdt wel eens wat anders wil gaan doen in de niet oneindige tijd die hem rest siert hem, en het is raar dat zovele van zijn muzikale leeftijdsgenoten daar toondoof en blind voor zijn.

Iedereen gaat ooit met pensioen, behalve een muzikant: die wil nog graag op zijn eigen begrafenis spelen, iets wat binnenkort, ­dankzij deepfake en hologram, nog werkelijkheid zal kunnen worden ook.

Ik ken beschaafde en belezen lui die tot op hoge leeftijd stad en dorp afreizen om een volkse zanger te begeleiden en daarvoor net genoeg betaald worden om op de terugweg eens te tanken met de buiten­maatse familiewagen waarin zij zelf hun geliefde instrumenten vervoeren.

Ik ken ook belachelijk rijke popsterren die dat nog altijd doen: donderdag gaven de Rolling Stones in Madrid de aftrap van de tournee waarmee ze hun zestigste verjaardag vieren. Met een eigen vliegtuig waarop reuzegroot hun logo staat geschilderd. Ze poseren trots, Ron Wood zelfs in aanwezigheid van zijn zoveelste vrouw en jonge kinderen, alsof het de eerste keer is en ze hun eigen ogen niet kunnen geloven.

Ook de iets jongere Bruce Springsteen gaat volgend jaar weer op wereldtournee: al schreeuwen de fans moord en brand over de schandalig hoge ticketprijzen en de falende servers van Ticket­master, ongeveer alles is al uitverkocht.

Misschien is blijven spelen tot je 95ste een poging om de magere man met de zeis voor de gek te houden: zolang je in een bandje speelt, lijk je onsterfelijk, tenminste als je niet achter de drums zit.

Zelfs met zijn tinnitus had Van der Lubbe daar geen oren meer naar.

“De confrontatie met de tijdelijkheid van ons bestaan, juist ­datgene waar je nooit aan denkt als je in een band zit, is uiteindelijk niet te vermijden”, zei hij.

En hij stapte op.