Zoek de helpers (lees: positief klimaatnieuws). Dat doe ik ook

Valerie Trouet is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Arizona (VS) en auteur van Wat bomen ons vertellen.

Look for the helpers. Zoek de helpers. Dat is het advies van Mister Rogers, een Amerikaans tv-icoon van de vorige eeuw, die in zijn gelijknamige show kleuters wegwijs maakte in hun sociale en emotionele wereld. De Nonkel Bob van de Verenigde Staten, quoi.

“Toen ik een jongetje was,” vertelt hij in een van de 895 afleveringen, “en ik akelige dingen zag in het nieuws, dan raadde mijn moeder me aan om de helpers te zoeken.” Mr. Rogers’ motto wordt hier in de VS te pas en te onpas bovengehaald, telkens wanneer kleuters of volwassenen geconfronteerd worden met een natuurramp of met zinloos onheil – een terreuraanslag, een massale schietpartij – en nood hebben aan troost.

Maar look for the helpers is ook uitstekend advies voor klimaatwetenschappers wanneer ze geconfronteerd worden met de zoveelste uitwas van de klimaatcrisis. Met de zoveelste hittegolf, bosbrand, of overstroming. Die al hun moed bijeen moeten rapen om niet simpelweg de armen in de lucht te gooien, told you so te murmelen en voor eens en altijd weg te stappen van dat globale zooitje. Om dat soort verlokkelijke je-m’en-foutisme te vermijden, ga ook ik dus op zoek naar helpers, naar positief klimaatnieuws.

Gelukkig is het tegenwoordig makkelijker om goed klimaatnieuws te vinden dan pakweg een jaar geleden. In aanloop naar de klimaattop in Glasgow, heeft de ene na de andere grootmacht zich er eindelijk, 6 jaar na het klimaatakkoord van Parijs, toe verbonden om klimaatneutraliteit na te streven. De VS willen hun CO 2 -uitstoot met 50 procent verminderen tegen 2030. De EU doet daar een schepje bovenop en streeft voor 55 procent, terwijl Boris Johnson de grootste wil hebben en een vermindering van maar liefst 68 procent heeft aangekondigd tegen datzelfde jaar. Dat is over 8,5 jaar al, trouwens.

Hoe en of elk land erin zal slagen om die transitie zo snel, zo drastisch op gang te brengen, is nog niet duidelijk, maar de impact op de energiesector is dat wel. Ook daar viel er onlangs goed nieuws te rapen voor klimaatwetenschappers. Op één dag in mei kreeg de fossiele brandstofsector drie zware klappen toegediend: Shell werd door een Nederlandse rechtbank verplicht om zijn CO 2 -uitstoot te verminderen, Chevron door zijn aandeelhouders, terwijl ExxonMobil-aandeelhouders twee klimaatactivisten als nieuwe bestuursleden verkozen. Het olietriumviraat wankelt.

Ook lokaal is er goed nieuws. De Stad Brussel zal vanaf 2035 verbrandingsmotoren verbannen en Volkswagen zal tegen hetzelfde jaar stoppen met de verkoop ervan. Dat is over 13,5 jaar al, trouwens. Ik zie dit soort kleine lichtpuntjes, dit soort helpers, als voorbodes van een grotere energietransitie die weliswaar veel te langzaam, maar toch zeker en onomkeerbaar, in gang is gezet.

