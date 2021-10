Zoals zo dikwijls waren we ziende blind, tot de voetballer met ogen in zijn achterhoofd ons weer bij de les bracht

Mark Coenen is columnist.

Uitdrukkingen waar ik het heen-en-weer en het op-en-neer tegelijk van krijg: er zijn er vele. Platen die ‘over de toonbank’ gaan, voetbalspelers die ‘gehaald’ worden en bij een tegendoelpunt ‘vol aan de bak’ moeten, politici die ‘een afspraak met de geschiedenis’ hebben of systemen die ‘op de schop’ moeten.

‘Mathematisch kan het nog, de bal is rond, de gouden generatie’. Platitudes, clichés en onder meer in het geval van die platen platte leugens, want er zijn bijna geen toonbanken meer. Ze suggereren iets, maar betekenen niets. Het zijn metaforen en fantasmes die uitgewoond en leeg zijn en niets meer zeggen maar er nog steeds ingaan als een drieëndertiger bij een eerstejaarsstudent in een café aan de Overpoort in Gent. Beelden die diepgang suggereren maar platter zijn dan de tubes van Sonny Colbrelli aan het einde van Parijs-Roubaix.

Toch wordt er soms op geslaagde wijze een oude koe uit de gracht gehaald: ‘we zijn maar Belgen’, was de reactie van Kevin De Bruyne op de lichte teleurstelling die hij had na de tweede opeenvolgende nipte nederlaag in de finaleronde van de Nations League.

Het underdog-gevoel! Daar zijn Calimero’s op noppen weer! Het was lang geleden. We zijn daar altijd sterk in geweest, maar zo bedoelde onze Venetiaans blonde sterspeler het niet, het ging over het aanwezige voetbaltalent in ons land. Dat plots afwezig is, zo blijkt. Verdwenen zonder dat we het merkten.

De spoeling is dun, zo sprak KDB, bedaagd en laconiek, we hebben geen 22 topspelers zoals de andere grote landen. Hij mag dan pas dertig zijn, hij spreekt als een oude wijze uit het Oosten, wat opvallend is voor iemand die in Drongen bij Gent geboren is. Een sportieve zucht van verlichting ging door het land, de buikriem moest niet meer aangehaald worden, niemand moest nog vol aan de bak.

Geen spelers worden nog gehaald want ze zijn er gewoon niet. ‘We zijn beter dan in 2018', was het narratief in de media als er over de Rode Duivels werd gedagdroomd, daarbij vergetend dat ook alle andere ploegen beter waren geworden.

Zoals zo dikwijls waren we ziende blind, tot de voetballer met ogen in zijn achterhoofd ons weer bij de les bracht. Dat we in de schijnwereld van lijstjes al zo lang de beste ploeg van de wereld zijn, doet denken aan die tijd van Paul Van Himst en Jef Jurion, toen we de koningen van de vriendschappelijke wedstrijden waren.

Het betekent niets, maar het bekt goed. Daarna interviewde men de beste doelman ter wereld of daaromtrent. Hij was kwaad. En terecht: de Nations League is een deerniswekkend schouwspel waarbij men de voetballende citroenen tot de laatste druppel uitperst ter meerder eer en glorie van bobo’s. Het systeem moet op de schop, sprak Thibaut. Mathematisch kan het nog, dacht ik.