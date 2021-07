Zoals mensen recht hebben op werk, voetbal en Wijnegem Shopping Center, hebben ze ook het recht om te dansen

Er is de afgelopen dagen één en ander geschreven over feestende jongeren in Spanje. Al moet ik eerlijk bekennen dat ik de reacties erop – die Twitter-bubbel niet te na gesproken – in feite nog wel vond meevallen. Het is bijna alsof… mensen de jongeren begrijpen. Alsof ze zelf ook ooit jong zijn geweest.

Pas op: het is niet zo dat ik die wijsvinger-reacties niet begrijp. Zelfs na zestien maanden coronacrisis en met een vaccinatieprogramma op kruissnelheid is het nog altijd véél verstandiger om enkel uit jouw atoomkelder te kruipen indien absoluut nodig, overal een mondmasker te dragen en onder geen beding het grondgebied te verlaten. Zoals het ook véél verstandiger is om geen coke te snuiven, geen sigaretten te roken, geen alcohol te drinken en niet in Zwijndrecht te gaan wonen. Alleen zou elk verstandig mens intussen moeten weten dat ‘mag niet!’ ook in die gevallen niet werkt. Zelfs niet met een tienpuntenplan.

Is het abnormaal dat een groot deel van de bevolking, onder wie zowat alle jongeren, na zestien maanden een uitlaatklep kan gebruiken? Nee, natuurlijk niet. Is het zó abnormaal dat ze desnoods op een vliegtuig naar Spanje springen of de trein naar Nederland nemen om EIN-DE-LIJK nog eens een feestje te kunnen bouwen, nieuwe mensen te leren kennen, met een wildvreemde te muilen en zich de dag erna af te vragen hoe ze in godsnaam thuis zijn geraakt? (Het is een retorische vraag, maar mocht er toch een antwoord in u opborrelen en dat antwoord is ‘JA!’, weet dan dat er op kerknet.be zestig vacatures staan waarvoor u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komt.)

Als overheid moet je je vandaag de vraag stellen wat je het liefst hebt: dat tienduizenden jongeren er alles aan doen om desnoods in het buitenland te feesten, of dat ze dat doen in eigen land? “Ja, maar kijk naar de jongeren in Nederland die besmet zijn geraakt na een avondje disco!” Vooreerst, beste Belga, niemand zegt nog ‘disco’. Verder is het nachtleven al zestien maanden dicht – meer dan om het even welke sector – dus laten we vooral ophouden met te doen alsof party’s en clubs de schuld zijn van de eerste, tweede, derde of gelijk welke golf. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Maar zoals mensen recht hebben op werk, voetbal en Wijnegem Shopping Center, hebben ze ook het recht om te dansen en zich te amuseren.

Het is goed mogelijk dat dat de komende maanden nog – zoals al eens pleegt te gebeuren na een nachtje stappen – met vallen en opstaan zal zijn. Maar dat is geen reden om als land als laatste aan de start te verschijnen. Voor mijn podcast De nacht heb ik het voorbije halfjaar met ruim honderd organisatoren en gebruikers van ons nachtleven gesproken, en ik denk echt wel met zekerheid te kunnen zeggen dat we er niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch mee tot in de finale van het EK Nightlife waren geraakt. Kortom: geef al die clubs en party’s op het volgend Overlegcomité het vertrouwen én de tools om een deftig alternatief aan te bieden voor Lloret de Mar. Want dat zou echt niet zo moeilijk mogen zijn.