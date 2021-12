Zo vieren onze lezers kerst: ‘Een duidelijke beperking vanuit de overheid zou deze hete aardappel kunnen afkoelen’

Gezondheid gaat voor

Wij vieren alles in afgezwakte vorm. Een grotere geplande familiebijeenkomst met tien à vijftien personen hebben we geannuleerd. Nu komen we alleen voor Kerstmis nog samen met zes volwassenen (twee ouders en vier grootouders) en één kleinkind. Jammer, maar helaas pindakaas. Gezondheid gaat voor en met de huidige communicatiemogelijkheden zijn er ergere dingen: Kerstmis op intensieve zorg moeten doorbrengen bijvoorbeeld.

Alex Van Herck (67) uit Putte.

Intiemer en gezelliger

Normaal vieren we kerstavond altijd met de hele familie; oma, tantes, nonkels, neven en nichten. In totaal zijn we met zo’n twintig. Net als vorig jaar vieren we nu ook weer met de kleine gezinnen. Ik ga samen met mijn vriend naar mijn mama en mijn broer (we zijn dan met vier). Mijn oma kan aansluiten bij het gezin dat het dichtst bij haar woont. Op een bepaalde manier is het intiemer en gezelliger, maar aan de andere kant is het toch vrezen dat het weleens de laatste kerst van mijn oma zou kunnen zijn en dat ze volgend jaar niet genoeg energie zou hebben om nog deel te nemen.

Laura Decoster (28) uit Brugge.

Staptocht

Kerstavond vieren we met de familie (zeventien volwassenen, vijf kinderen), maar wel met een aangepaste formule: dit keer zullen we niet samen tafelen, maar een staptocht houden met drie pauzes bij familieleden. Toch nemen we ook vooraf allemaal een sneltest af. Het andere familiefeest gaat binnen door, met acht volwassenen en twee kinderen. Ook daar doet iedereen vooraf een sneltest.

Myriam Vandamme (64) uit Menen.

Paniekvoetbal

In mijn ruime omgeving is er de laatste twee jaar nergens corona geweest. Ik ben als oma constant blootgesteld aan de zogezegde hoogrisico’s en ik heb geen corona gehad. Ik zie dus niet in waarom ik mijn levenswijze moest en moet aanpassen aan het paniekvoetbal van de overheid en de consultants, die de zorg al dertig jaar in de verdoemenis hebben geduwd.

Hanne Deferm (63) uit Meeuwen.

Uitgesteld vieren

Ik moet werken met de feestdagen, waardoor we de feesten op een later moment vieren. Het zal echter enkel gevierd worden indien de cijfers goed (genoeg) zijn, en met voldoende ventilatie. Nieuwjaar vieren we met vrienden in de tuin rond een vuurkorf.

Elisa De Cokere (32) uit Gent.

Geen uitnodiging

Wij zijn allebei gepensioneerd. Elk jaar vierden we Kerstmis bij de kinderen en kleinkinderen. Zij zijn echter fanatieke antivaxers geworden en de onderlinge verstandhouding is dusdanig verslechterd dat we dit jaar geen uitnodiging hebben ontvangen. Wij vieren de eindejaarsfeesten dus met ons beiden.

Robrecht Stafford (70) uit Kapellen.

Anderhalve meter

Mijn kinderen komen. We zijn met tien volwassenen en vier kleine kindjes. Er wordt een zeer lange tafel gezet zodat we ongeveer anderhalve meter van elkaar zitten. De tafel is ook zeer breed. Alle volwassenen doen thuis een zelftest, en er staat in elke kamer ontsmettingsgel. Ik hoop dat we het zo goed doen.

Denise Debruyn (68) uit Herent.

Absurde regels

Net zoals vorig jaar vieren wij Kerstmis in familiekring zonder beperkingen. De coronaregels zijn zo absurd en onzinnig dat ze ongeloofwaardig worden.

De scholen moeten dicht, maar er wordt wel opvang voorzien waarbij kinderen van verschillende bubbels en klassen samen komen in dezelfde ruimte. De horeca moet om 23 uur dicht en dan kunnen de mensen samen in huiselijke kring voortfuiven, in ruimtes zonder degelijke verluchting en zonder masker.

Het wordt tijd dat de bevoegde ministers hun verstand gaan gebruiken en degelijk onderbouwde regels opleggen. Ik heb overigens nog geen enkele minister horen zeggen dat hij of zij een deel van zijn/haar vergoeding wil afstaan ten voordele van de zwaarst getroffenen. Zulke mensen kun je toch niet geloven, laat staan vertrouwen.

Luc Storms (69) uit Aspelare.

Beeld Pexels

Zelftest en wandeling

Bij ons wordt het een kerstfeest met ouders, kinderen en kleinkinderen. In totaal zijn we met 23. We doen allemaal een zelftest vooraf, we maken een wandeling in plaats van de hele tijd in één ruimte aan tafel te zitten. We plaatsen vuurkorven in de tuin. De kleinkinderen komen en gaan, waardoor we niet de hele tijd met de grote groep zullen zijn.

Annick De Houwer (47) uit Beerse.

Onbegrip

Wij gaan op kerstavond niet naar het gezin van onze dochter. Haar twee tienerkinderen zullen die dag nog op school geweest zijn, en ook de andere oma komt, net als het lief van de kleindochter. Dat zijn veel te veel bubbels, en dus een veel te groot risico. Mijn vrouw is immers longpatiënt, en ook mijn eigen gezondheid is niet zo goed. Het was een zware beslissing, we stuiten op veel onbegrip en daardoor doet het nog meer pijn. Het was vorig jaar gemakkelijker met een verbod van de regering.

Carla Wingender (70) uit De Pinte.

Intiem maar gezellig

We vieren, net als vorig jaar, in beperkte kring. Intiem, maar gezellig. Dit is ook fijn, zelfs fijner dan voorgaande jaren omwille van het intieme contact!

Jo Wittoek (59) uit Hemiksem.

Genoeg geweest

Ik vier niet in beperkte kring. Nadat we twee jaar heel veel hebben moeten doen (en vooral laten) om de maatschappij te helpen, is het stilaan genoeg geweest. We kunnen niet oneindig op deze manier blijven leven. Ik zal dus zoals vanouds gasten ontvangen. Waar mogelijk zal ik extra ventileren, maar ik vraag de gasten niet om ook nog eens een dure zelftest te ondergaan.

Jeffrey De Meulemeester (33) uit Harelbeke.

Kleine kring aangewezen

Vieren in kleinere kring lijkt me op dit moment aangewezen, maar ik durf dat eerlijk gezegd niet voorstellen aan de familie. Mijn ouders, op leeftijd en met gezondheidsproblemen, kijken erg uit naar de feestdagen. Maar net voor hen baart de voorspelde nieuwe golf me het meest zorgen. Een duidelijke beperking vanuit de overheid zou deze hete aardappel kunnen afkoelen. Ik zie echter weinig politieke animo (lees: durf) om voor de feiten uit te lopen. We wachten wel weer tot het te laat is. Jammer. En met vier golven ervaring ook redelijk onbegrijpelijk.

Stijn Maertens (45) uit Steenhuize.

Voorzichtig door zwangerschap

Wij vieren uit voorzichtigheid in beperkte kring, met zelftests en enkel met mensen die volledig gevaccineerd zijn. Volgende maand moet ik bevallen en covid krijgen zorgt voor een hele moeilijke bevalling. Letterlijk: met speciale pakken, zonder partner. Wij nemen dus geen risico’s.

Ellen Vekemans (29) uit Antwerpen.