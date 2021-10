Zo nu en dan zijn er momenten dat ik verlost word uit mijn duistere gedachten over een wereld in verval

Julie Cafmeyer is columnist.

Net zoals u word ik dagelijks overspoeld door onheilspellende nieuwsberichten. Een pandemie raakt niet opgelost, er zit PFOS in mijn bloed en ijskappen smelten. Er zit ook antibiotica in het vlees dat ik eet, maar daar trek ik me niets van aan. Ik ben zo fatalistisch ingesteld dat ik niet meer geloof dat het al dan niet eten van vlees nog veel uitmaakt. We zijn al te ver.

Bovendien word ik neurotisch als ik te veel met voeding bezig ben. Liever een aftakelende planeet zonder neurose dan met. Ik eet waar ik zin in heb. Ja, dat is heel egoïstisch gedrag, maar ja, iedereen heeft zo zijn survivalstrategieën. Ik ben me dan ook bewust van mijn cynische houding, en wens hier liever niet op aangesproken te worden.

Toch zijn er zo nu en dan momenten dat ik verlost word uit mijn duistere gedachten over een wereld in verval. Onze oerintuïtie. Een logica ingebouwd in onze genen. Ons lichaam dat deel uitmaakt van de aarde en dus op een moment, als een reflex, weerzin voelt bij het bijdragen aan vervuiling. Zo geschiedde dat ik op een wereldverbeterende ochtend besloot om naar de website van NMBS te surfen om een treinticket te boeken naar Frankrijk voor een bezoek aan mijn oma.

Ik zoek een verbinding tussen Antwerpen Centraal en Bergerac, maar krijg steeds een foutmelding.

Vreemd, want ik heb dit traject al meerdere keren afgelegd. Ik weet heel zeker dat er een spoorweg ligt tussen Antwerpen-Centraal en Parijs, tussen Parijs en Bordeaux, tussen Bordeaux en Bergerac. Ook op de Franse website www.sncf.com krijg ik foutmeldingen. Na een kwartier zoeken vind ik dan toch een ticket, voor 215 euro. Het enige probleem is dat ik nergens een knop vind om het ticket daadwerkelijk te kopen.

Geïrriteerd surf ik naar de website van Ryanair. Binnen de drie seconden krijg ik een heen-en-weervlucht voorgesteld voor 85 euro. Mails komen binnen van nog meer promoties voor nog meer citytrips dankzij nog meer Ryanair-vluchten.

Ik ga naar het Travel Centre van Antwerpen Centraal. Ik zeg dat ik met de trein naar Bergerac wil, maar dat ik geen ticket kan boeken. Ik dreig dat ik op het punt sta een Ryanair-vlucht te boeken en heb al meteen spijt dat ik het woord ‘Ryanair’ heb uitgesproken omdat de afluisterapparatuur in mijn gsm er waarschijnlijk voor zal zorgen dat ik nog meer spam van Ryanair krijg.

“Ik kan de treinreis niet vinden”, zegt de medewerker.

“Maar volgens de website van de Franse spoorwegen rijdt de trein wel!”, zeg ik terwijl ik wanhopig met mijn smartphone zwaai waarop de treinreis staat.

De medewerker zegt: “Als de reis niet in het systeem staat, kan ik die ook niet boeken.”

Tja, wat kan ik daartegen inbrengen? Ik heb dan maar een vlucht geboekt.