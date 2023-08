Zo krijgen we meer rente op onze spaarrekeningen

Kunnen we meer interest gunnen aan de burger, en tegelijk minder interest betalen op de staatsschuld en bovendien de concurrentie tussen de banken aanwakkeren? Ja, dat kan perfect, stelt Rik Daems fractieleider voor Open Vld in de Senaat.

Enerzijds zitten we met een steeds stijgende staatsschuld. Die wordt behoorlijk goed gemanaged, maar uit de huidige previsies blijkt dat de overheid dit jaar 600 miljoen euro meer moet betalen, in grote mate door de stijgende rente. Op dit ogenblik bedraagt de federale schuld meer dan 500 miljard euro en staat de rente op tien jaar rond 3 procent.

Anderzijds wordt er nog steeds een erg lage interest geboden op onze spaarboekjes, gemiddeld rond 0,84 procent. Er staat vandaag ongeveer 300 miljard euro op die Belgische spaarboekjes, met een heel beperkt rendement, maar niet voor de banken.

De banken deponeren het overbodige spaargeld bij de Europese Centrale Bank (ECB), en krijgen daar maar liefst meer dan 3 procent rente. Dat wijst onder meer op het feit dat er een gebrek aan concurrentie is tussen de Belgische grootbanken onderling. Een parfum van ‘we gaan elkaar toch geen pijn doen’ hangt hier toch wel in de lucht.

Onze zuiderburen hebben daarvoor al een oplossing bedacht: het gebruik van de zogenaamde ‘Livrets’. Franse spaarders die er bijvoorbeeld voor kiezen hun geld onder te brengen bij ‘Livret A’, een overheidsspaarboekje waarbij de rente volledig is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdrage, krijgen 3 procent netto. Erg voordelig voor de Franse spaarder dus, en de Franse banken geven bijgevolg ook een hogere rente voor het spaargeld.

Is er nu een manier om zowel een lagere rente te betalen op de staatsschuld als een hogere rente te gunnen aan de spaarder, zonder dat het iets kost? Ik meen van wel.

Hoe 1 procent minder ook 1 procent meer is

Hoe dan? Breid de huidige belastingvrijstelling op interesten van 980 euro op het spaarboekje uit naar interesten op een spaarbon van de overheid, maar wel enkel voor de bestaande bedragen op de huidige spaarboekjes.

Als de overheid bijvoorbeeld 2 procent rente aanbiedt in plaats van de 3 procent die ze nu moet betalen om te lenen, dan betaalt ze 1 procent minder. De burger van zijn kant krijgt netto 2 procent interest in plaats van 1 procent, of het dubbele van vandaag, en dat omdat ook deze interesten nu fiscaal vrijgesteld zijn.

Deze maatregel kost helemaal niets, want er zijn weinigen die de vrijstelling volledig uitputten, al zeker niet de kleine spaarder. Meer nog: het zou kunnen opbrengen voor de overheid, want die 1 procent interest meer is ook netto meer koopkracht.

Een eenvoudig voorbeeld. Stel dat de burgers voor 15 miljard inschrijven - nota bene slechts 5 procent van die 300 miljard op onze spaarboekjes -, dan betaalt de overheid 150 miljoen euro minder aan interesten en krijgt de burger van zijn kant 150 miljoen euro netto meer aan interesten. De andere burgers krijgen wellicht een hogere vergoeding op hun spaarboekje want er is een veilig alternatief met een beter rendement.

Zowel de spaarder als de overheid worden hier dus beter van. De spaarder wint, want hij belegt in een zeker product dat nu meer opbrengt. De overheid wint ook, want haar schuld wordt goedkoper en ze kan deze desgevallend op langere termijn verankeren.

Kortom: het is goed voor de begroting, de spaarder wordt een alternatief aangeboden en de concurrentie tussen de banken wordt hierdoor verhoogd.

Is dit nu onorthodox of revolutionair? Helemaal niet. Reeds in 2011 heb ik een wetsvoorstel ingediend in de Senaat met als doel de fiscale vrijstelling van spaarboekjes uit te breiden naar àlle beleggingsinstrumenten, inclusief staatsbons, aandelen en beleggingsfondsen, en dit om de spaarder de vrijheid te geven om zelf te kiezen in welke producten hij of zij wil beleggen.

Waarom dan niet nu, in een eerste fase, het geld op de bestaande spaarboekjes koppelen aan de financiering van de staatsschuld, door deze interesten ook vrij te stellen van belastingen, en deze specifieke staatsbon bijvoorbeeld een spaarbon te noemen?

Dit is een win-win voor zowel de burger als voor de overheid. De overheid betaalt 1 procent minder interest, de burger krijgt 1 procent meer interest en de banken zullen meer rente bieden voor het spaargeld.. Of hoe 1 procent minder ook 1 procent meer is.