Zo kan het parlement het vertrouwen écht herwinnen

In Vlaanderen worden steeds meer burgers zich ervan bewust dat je kan meekijken over de schouders van het beleid. Op eenvoudig verzoek, soms met wat aandringen, en af en toe pas na een klacht bij de beroepsinstantie openbaarheid of de Raad van State, krijg je overheidsdocumenten toegezonden. Een kerkfabriek, een gemeentebestuur en zelfs ministeriële kabinetten bezorgen je vandaag afschriften van stukken op verzoek.

Transparantie als instrument om vertrouwen te wekken in beleid: de uitvoerende macht is er inmiddels aan gewend geraakt. Openbaarheid is de vierde pijler van de democratische samenleving.

Eén instantie blijft opvallend afwezig. Het parlement sluit zich volkomen af van de openbaarheid. Volksvertegenwoordigers die waken over de uitvoerende macht laten niet toe dat burgers over hun schouders meekijken. Het Vlaams Parlement schroefde zijn openbaarheid in 2019 ongemerkt volkomen terug.

De voorbije weken werd met de pensioenheisa opnieuw duidelijk dat we als burger beter intensief volgen wat in het parlement gebeurt of net niet gebeurt. Vandaag gaat het over de gouden pensioenregels die de politici (schijnbaar) niet in de vingers hebben. Het is een ernstig beladen symbolisch probleem, maar allerminst de essentie.

De essentie is dat het parlement nog steeds structureel transparantie mist. Dat transparantie meer is dan debatten live te kunnen volgen. De essentie is de actieve openbaarheid van de parlementaire documenten (de gegevens, het wat en hoe; feiten en cijfers). Dat het de moeite loont om de parlementaire documenten en initiatieven grondig tegen het licht te houden. Dat het aangewezen is dat burgers en pers vlot kunnen meelezen wat er binnen en buiten gaat uit het parlement zoals vandaag ook kan in je gemeente. Dat we met zijn allen het parlement bij de les kunnen houden. Dat we met zijn allen alert blijven om het parlement op een ethisch en democratisch spoor te houden.

Moreel kompas

Maar kiezers mogen dit vandaag dus niet. We leggen onze toekomst in de handen van de verkozenen des volks zonder enige vorm van toezicht. Verkozenen die omwille van partijlogica (soms) hun moreel kompas uitschakelen. Het is bedroevend om te concluderen dat net onze parlementen vandaag het minst transparante deel zijn van onze democratische organisatie.

Een parlement dat na de huidige heisa het vertrouwen echt wil herwinnen als democratische vertegenwoordiging kiest nu resoluut voor minstens dezelfde bestuurlijke openbaarheid als de uitvoerende macht.

Ik hoop dat ook dit een van de volgende dagen aan de orde is in het parlement. Het zou de parlementsvoorzitters sieren mochten ze hiervoor zelf het initiatief nemen. Benieuwd alvast welke parlementairen eveneens ijveren voor openbaarheid van het parlement.