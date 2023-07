Zo bekeken, zou je die hitte en droogte in Zuid-Europa haast onze verdiende straf noemen voor zoveel hoogmoed

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Zuid-Europa staat in brand. Niet voor het eerst, zeker niet voor het laatst. De hittegrens schuift elk jaar op, in noordelijke richting. Zelfs in het ooit miezerige Bretagne, waar ik al twintig jaar kom, kennen ze nu bosbranden en echte zomers. Misschien ziet niet iedereen het verband met de foto die de voorbije dagen het nieuws beheerste.

Mark Rutte en Ursula von der Leyen, geroutineerde glimlach op het gelaat, handen schuddend met een Italiaanse neonazi en een Tunesische autocraat die zijn zwarte migranten graag in de woestijn mag dumpen en er omvolkingstheorieën op na houdt waar Baudet of Van Grieken een puntje aan kunnen zuigen. Hier, een miljard euro en nu onze zuidgrens dichthouden, alstublieft. Europa op haar moreel superieure best. Vluchtelingen slapen hier tenslotte ook in de open lucht, maar nóg beter als ze dat in eigen regio doen. In hun eigen belang, hé! Nog niet zo lang geleden hebben we zowat heel Afrika leeg getrokken – pardon: ‘beschaving gebracht’ – nu betalen we een ander om de deur dicht te houden. Moeilijk kiezen wat het ergste is: het cynisme, de kortzichtigheid, de achteloze wreedheid, of toch gewoon de stuitende domheid van dit beleid.

Ik wil niet te ongezellig doen, ik wil ook met vakantie (naar Bretagne). Maar het ding is: oorlogen gaan vroeg of laat voorbij. Armoede en honger kunnen bestreden worden als je dat echt wil. Maar om te vermijden dat in 2050 zo’n 1,2 miljard klimaatvluchtelingen onze kant opkomen, zijn we hopeloos te laat. Veel succes met uw Tunesië-deal. Vluchtelingen zijn als het water dat ze in eigen land ontberen: als je een dam opwerpt, zoeken ze een andere weg, elke kiertje, elk gaatje zal worden benut, en geef ze eens ongelijk.

De klimaatramp wacht op niemand en kent geen grenzen. Zo bekeken, zou je die hitte en droogte in Zuid-Europa – steeds vaker valt het woord ‘woestijnvorming’ – haast onze verdiende straf noemen voor zoveel hoogmoed. We staan handen te schudden met fascisten om Afrikaanse vluchtelingen tegen te houden, terwijl het echte probleem al lang ons eigen territorium is binnengeslopen. Oprecht benieuwd wanneer vrij verkeer van personen bínnen de EU een punt van discussie wordt. Nu zijn het nog the lucky few – ik ken er persoonlijk enkele – die in Portugal of Spanje wonen en elke zomer tijdelijk naar Nederland of België terugkeren omdat het simpelweg niet meer gáát daar, zo warm. Dat zijn luxemigranten, met geld, ze kopen hun retourticket zelf, uit vrije wil. Nu nog wel. Straks, het is een kwestie van jaren, decennia hooguit, zal menig Portugees, Spanjaard, of Italiaan naar het noorden lonken. Benieuwd wie we dán in de Zuid-Europese woestijn gaan dumpen, benieuwd waar we dan het hek neerzetten. Ergens ter hoogte van de Pyreneeën en de Alpen misschien? Natuurlijke grenzen zijn ideaal, zo leert de ervaring, al werkt een onvoorspelbare zee natuurlijk het best. Benieuwd, kortom, hoelang het nog gezellig vuile deals sluiten blijft in Fort Europa. Wie denkt dat het niet mis kan gaan, vergist zich. Wie anderen behandelt als beesten, wordt zelf een beest. Groetjes, en fijne zomer nog!