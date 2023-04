Noch ikzelf, noch Mark Elchardus hebben enig negatief commentaar gegeven bij de aanstelling in Brugge van mevrouw Dalilla Hermans. Toch meent Walter Zinzen dat hij ons, met zijn gebruikelijk sarcasme, kan associëren met opinies van anderen (DM 19/4).

Hij zet ons weg als “vurige verdedigers van het recht op beledigen en het verspreiden van onaangename uitspraken”, gerangschikt bij degenen “die beweren dat kwetsen moet kunnen omdat de gekwetsten zich kunnen verweren” en als “zelfbenoemde democraten” die menen dat vrije meningsuiting “voorbehouden is aan de eigen ‘authentieke’ bevolking. Moslims uitschelden, mensen uit niet-Europese landen beledigen: dat moet kunnen. Maar o wee, als zo’n anders gekleurde medeburger iets lelijks zegt over beschaafde Vlamingen.”

De uiting van “meningen die choqueren, kwetsen of beledigen” is vrij en beschermd, dat is de vaste rechtspraak van het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Zo, aldus het hof, wordt het vereist door “ruimdenkendheid en tolerantie, zonder dewelke er geen democratische samenleving is”.

Zinzen is blijkbaar niet vertrouwd met de rechtspraak over uitingsvrijheid. Strafbaar racisme is geen beschermde uiting, maar de racistische uitspraak van mevrouw Hermans over Vlamingen was niet strafbaar en was dus een beschermde uiting.

Eenieder mag van haar uitspraak wat vinden - ook dat is vrijheid van mening. Het staat eenieder vrij om haar uitspraak misplaatst te vinden, ergerlijk, ongepast of ongegrond, enz., of niet. Maar haar uitspraak rechtvaardigde toen geen sanctie of verbod, en nu ook geen benoemings- of beroepsverbod. Dit opgeblazen incident gaat in onze rechtsstaat om een non-issue.