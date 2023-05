Zijn Russische herstelbetalingen aan Oekraïne een goed idee, of moet de EU zelf iets doen?

Koen Schoors is econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Zijn column verschijnt vierwekelijks.

Sinds midden februari dit jaar kan de VS wettelijk de opbrengsten van de verkoop van aangeslagen goederen van gesanctioneerde oligarchen overdragen aan Oekraïne. Dit heeft een bredere discussie geopend over herstelbetalingen van Rusland aan Oekraïne ter compensatie van de schade en het leed die werden veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne. Daarbij stelt zich de vraag of de honderden miljarden bevroren buitenlandse reserves van de Russische staat gebruikt moeten worden voor herstelbetalingen.

Het idee van herstelbetalingen spreekt ons ethisch gevoel aan. Negatieve reciprociteit is een van de sterkste menselijke drijfveren. Indien we een gebeurtenis als onrechtvaardig ervaren, zoals de Russische invasie in Oekraïne, dan hebben we een sterke neiging het onrecht te willen repareren door de overtreder te laten betalen voor de veroorzaakte schade. Het lijkt dus juist en rechtvaardig om de geblokkeerde buitenlandse reserves van de Russische staat daarvoor aan te spreken. Toch zijn er hierbij ook reserves te formuleren.

Ten eerste is het altijd riskant om eigendomsrechten op te heffen op basis van een politieke beslissing. In dit geval gebeurt het om een staat te straffen waarvan we vinden dat die het verdient. Maar als je het overheden makkelijker maakt om private goederen verbeurd te verklaren, dan moet je vooral hopen op een welwillende overheid. Want anders zal de overheid misschien ook goederen van critici of politieke tegenstrevers aanslaan, en voor je het goed beseft, hef je de democratie zelf op.

Averechts

Ten tweede hebben we geleerd dat herstelbetalingen soms averechts werken. De herstelbetalingen die Duitsland volgens het verdrag van Versailles moest ophoesten na WOI lagen mee aan de basis van het diepe Duitse ressentiment tegenover de rest van Europa, het economische faillissement van de tussenoorlogse Duitse Weimarrepubliek, de algemene Duitse verpaupering, en daarom uiteindelijk ook aan de opkomst van Hitler en het nazisme en dus aan de herhaalde Duitse agressie in WOII.

Verstandig beleid is dus niet per se wat goed voelt, maar wat op langere termijn goed werkt. Daarom moeten we ook goed nadenken over wat herstelbetalingen met Rusland zouden doen. Elk autocratisch regime komt uiteindelijk ten einde. Willen we het mogelijk ontkiemen van een democratischer Russisch regime echt fnuiken met loodzware herstelbetalingen die kunnen leiden tot een nieuwe golf van antiwesters sentiment? En dat dus allicht kunnen leiden tot een heropflakkering van het conflict in Oekraïne of in een van de andere landen die grenzen aan Russisch gebied, zoals Moldavië, Polen, Finland of een van de Baltische staten?

Het spaargeld van de Russische staat aanslaan voor Oekraïense herstelbetalingen voelt juist, maar kan omgekeerd werken omdat de onderliggende infectie van het door propaganda gevoed antiwesters sentiment blijft etteren en zo kan leiden tot een nieuw conflict.

Dam tegen extremisme

De ervaring die we opdeden na WOII kan opnieuw inspiratie bieden voor wat er na deze oorlog moet gebeuren. Na WOII speelden het door de VS gefinancierde Marshallplan en later de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie, een cruciale rol in het ontstaan van een vreedzaam en welvarend Europa. Deze keer zullen de Europese Unie en andere donorlanden moeten bijdragen aan de heropbouw en economische en politieke integratie waaraan Oekraïne grote nood heeft.

De discussies over Russische herstelbetalingen leidt daarom de aandacht af van de echte vragen: hoe kunnen we na deze oorlog Oekraïne helpen om een welvarende, vredevolle en stabiele democratie te worden? Hoe kunnen we daar een anker bieden voor institutionele hervormingen en een dam opwerpen tegen populisme, extremisme en polarisatie, maar met respect voor Oekraïense keuzes en gevoeligheden? Hoe gaan we die nieuwe relatie structureren en financieren?

Daarnaast rest er nog de lastige vraag waar voorlopig niemand wenst over na te denken: hoe gaan we onze toekomstige relatie met Rusland vormgeven? Het is de grootste en belangrijkste buur van de Europese Unie, een energiereus, een nucleaire grootmacht. Maar het is ook een autocratie die in toenemende mate beroep doet op repressie, en steeds minder respect betoont voor democratische basisinstituties, zoals vrije en onafhankelijke media, vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke justitie en bescherming van de minderheden. Hoe moeten we omgaan met Rusland na deze oorlog?