Zijn inzicht heeft Mattias Desmet blijkbaar niet geholpen: hij is zelf in de val van Alex Jones getrapt

De voorbije dagen was er ophef over de interviews van Mattias Desmet bij mediafiguren Tucker Carlson en Alex Jones. Ietwat onder de indruk van de omstandigheden deed de professor klinische psychologie van de Universiteit Gent bij die laatste een uitspraak waarvan hij nu spijt heeft. Die spijt betuigt hij op Facebook, waar hij vele steunbetuigingen krijgt van zijn schare fans. Rector Van de Walle van onze universiteit werd aangesproken over de optredens van Desmet en oordeelt terecht dat er aan de Universiteit Gent geen beleid is van beperkte meningsuiting. Case closed?

Niet helemaal. Er is namelijk meer aan de hand dan een ongelukkige uitspraak waarvoor Desmet zich excuseert. Ten eerste, onze professor klinische psychologie laat zich gewillig interviewen door een man van wie bewezen is dat hij nabestaanden van slachtoffers van een misdaad bewust psychische schade heeft toegebracht. Alex Jones is onlangs veroordeeld voor uitspraken waarmee hij de echtheid van de Sandy Hook-schietpartij in twijfel trok.

Ter info: de klinische psychologie streeft ernaar psychisch lijden bij mensen te verzachten en het psychisch welzijn te bevorderen. Door zich door Alex Jones te laten interviewen, en dus een onderdeel te worden van het zakenmodel van die man, verleent Desmet het programma wetenschappelijke geloofwaardigheid, terwijl we weten dat het programma gebruikt wordt om mensen schade toe te brengen en eraan aan te verdienen.

Onze professor klinische psychologie doet in het programma een uitspraak die hem nog een tijdje zal achtervolgen. Hij bevestigt dat hij getuige is geweest van een openhartoperatie die zonder verdoving werd uitgevoerd op een onder hypnose gebrachte patiënt. Na een stroom reacties verontschuldigt de professor zich op Facebook, omdat hij het broodjeaapverhaal van Alex Jones is bijgetreden. Hij haalt wel internetbronnen aan die moeten staven dat er wel degelijk onder hypnose geopereerd wordt. Een wetenschappelijke paper vindt hij ook, waarin weliswaar onderzoek wordt besproken naar de effecten van hypnose, maar in een heel andere context dan openhartoperaties. Onze professor voegt er tot overmaat van ramp aan toe dat hij dergelijk materiaal ook in zijn lessen aan de universiteit gebruikt. Hoog tijd dus dat de commissies die aan onze universiteit over onderwijskwaliteit gaan, die lessen eens grondig onder de loep nemen.

Desmet voert in zijn verontschuldiging aan dat hij tot die uitspraak is gedwongen door de “moeilijke aard van het interview”. Die moeilijke aard komt er vooral op neer dat de interviewer hem in het ootje heeft genomen en dat hij totaal onvoorbereid was op de manier waarop het interview werd georganiseerd. Hij is dus slachtoffer, eerder dan dader. Niet onbelangrijk daarbij is het feit dat onze klinisch psycholoog zich sinds de coronacrisis op het onderwerp totalitarisme heeft gestort, en in een boek, dat net uit is, uitweidt over de manipulaties waarvan mensen in onze maatschappij het slachtoffer zijn. Dat inzicht heeft hem dan blijkbaar niet geholpen. Hij is namelijk zelf in de val van Alex Jones getrapt, een val die honderd procent voorspelbaar was.

Dit alles illustreert waarom vrije meningsuiting zo belangrijk is. Als we geen vrije meningsuiting hadden, kwamen we er nooit achter hoe naïef en onbeheerst een professor klinische psychologie aan een Vlaamse universiteit in de media optreedt.