Zijn cryptomunten wel te vertrouwen? ‘Bij die recente val bleef ik redelijk kalm. Ik zit erin voor de long run’

In de gewone wereld is het lente, in cryptoland sloeg afgelopen week de winter toe. Tweehonderd miljard dollar verdampte in een etmaal. Hoe kijken jonge beleggers Cédric Proost (22) en Pieter Debaere (23) naar die cryptocrash? Zijn bitcoin en ethereum de valuta van de toekomst, of is dit veel te riskante materie?

Cédric Proost

“Mocht je me 10.000 euro geven, zou ik maar 5 procent in cryptomunten durven te investeren. Dat kleine percentage zou ik dan beleggen in bitcoin en ethereum, toch de meest bekende cryptomunten. Ik vermoed dat die het langst overeind zouden blijven, omdat de mensen er het langst vertrouwen in zullen behouden. Echt veel geld investeren in cryptomunten vind ik veel te risicovol en te speculatief voor mijn beleggersprofiel: ik ben best risico­avers.

“Crypto is al meermaals in één à twee weken met de helft gedaald. Je weet nooit hoe koud een cryptowinter zal worden. Ik zou ook altijd bang zijn dat het niet meer goed komt en de cryptomarkten helemaal in elkaar zullen stuiken. Dan ben je ineens al je geld kwijt.

Cédric Proost (22): 'Mensen die in crypto investeren, lijken me vaak uit op snel profijt. Mij is het daar niet om te doen.'

“De cryptomarkten zijn ook 24/7 open. Constant kunnen er belangrijke verschuivingen plaatsvinden. De gewone beurzen sluiten ’s avonds, wat je tijd geeft om even afstand te nemen en te reflecteren over je eigen aan- en verkoopgedrag. De cryptomarkten fluctueren zo hard dat je bij het ontwaken rampzalig nieuws kunt krijgen omdat je voorraad cryptomunten terwijl je sliep veel waarde verloor. Door die enorme fluctuaties kun je echt helemaal opgezogen worden in die cryptowereld. Crypto is bovendien helemaal niet duurzaam: er is immens veel energie nodig voor het miningproces of het virtueel opdelven van de bitcoins.

“Ik heb veel meer vertrouwen in aandelen. Grote bedrijven zoals Apple of Microsoft gaan niet ineens waardeloos worden. Als ik met mensen praat die in crypto investeren, lijken ze me vaak uit op snel profijt. Mij is het daar niet om te doen. Wat me wel intrigeert, is het decentrale aspect van de cryptowereld. Je onttrekt je daar aan het systeem.

“Al is dat ook relatief: wanneer je een grote aankoop wilt doen, moet je je bitcoins toch omzetten in echt geld. Wellicht komen er binnen afzienbare tijd ook strenge wetten met hoge belastingen. Er is sprake van dat je ze zult moeten aangeven in je personenbelasting. Wanneer je dan in de hoogste schijf belandt, ben je de helft van je cryptogeld kwijt.”

Pieter Debaere

“Ik ben al heel mijn leven geïnteresseerd in financiën en technologie. Ik studeerde toegepaste informatica. Blockchaintechnologie en crypto zijn een beetje de overlapping tussen die twee interesses. Mijn bachelorproef ging eveneens over de achterliggende technologie van cryptomunten: blockchain.

“Vergeleken met mijn totale vermogen investeer ik niet erg veel in cryptomunten: zo’n 5 procent. Als dat allemaal zou wegvallen, loop ik geen grote financiële schade op. Ondanks de val van de cryptomunt nu, ben ik er nog heel positief over. Ik vergelijk het met het internet dat in 2000 boomde, en waar mensen ook sterk in geloofden. Het aandeel van Pets.com bijvoorbeeld steeg op een gegeven moment aanzienlijk, waardoor mensen veel geld in het bedrijf investeerden, maar het aandeel crashte.

Pieter Debaere (23).

“Zo is ook de cryptowereld: het is riskant, maar boeiend. Ik ben er zeker van dat de cryptomunt overeind zal blijven, hoewel er ook daarin een aantal projecten zijn die het volgens mij niet lang meer zullen volhouden. Ik verwacht dus voor crypto een gelijkaardige beweging: op een bepaald moment zal het systeem crashen, maar de ‘echte’ winnaars van de blockchaintechnologie zullen overblijven. En langzaam herstellen. Zoals Google, Microsoft en Apple bij de dotcombubbel in 2000. Solana en ethereum bijvoorbeeld zijn veelbelovende projecten waar ik sterk in geloof. Ik investeer dan ook in verschillende munten om mijn risico te spreiden.

“Toen ik hoorde over de val van de cryptomunt, bleef ik dan ook redelijk kalm. Ik zit erin voor de long run, voor tien jaar of langer. We ­zitten nog in een vroeg stadium als het gaat om blockchain en alles eromheen. Het lijkt me nu zelfs het ideale moment om erin te stappen. Op lange termijn kan het mooi renderen. Het is ­alleszins het risico waard om er wat geld in te steken. Of ik een afkeer heb van ‘gewone ­banken’? Neen, crypto zal de reguliere banken niet vervangen. Crypto is zinvol voor bepaalde investeringen, gewone banken dan weer voor andere projecten. In de ideale wereld bestaan beide.”