Zij verlangde naar een echt lichaam, een glimlach, een geur, zijn haren. Hij zei dat hij bang was

Julie Cafmeyer is columnist.

Midden in de winter kregen de man en de vrouw ter hoogte van een kale magnolia in het Harmoniepark een match. Dankzij de datingapp Routes konden ze elkaar vanaf nu 24 uur per dag volgen op de kaart. Het innovatieve trackingsysteem op hun smartphone zorgde ervoor dat ze niet moesten afspreken, maar elkaar konden kruisen.

De makers van de app wilden mensen aanspreken die geen zin meer hadden in geforceerde dates. Doorheen de jaren waren mensen moe geworden van het onlinedaten, een zogezegde spontane ontmoeting kon mensen nog motiveren om te swipen.

De vrouw had een obsessief karakter en hield de route van haar match, en dus potentiële geliefde, constant in de gaten. Ze achtervolgde hem, maar constateerde al snel dat hij niet in haar richting kwam. Integendeel, hij liep van haar weg.

De man wilde eerst chatten alvorens hij haar in het echt zag. Ze vertelden elkaar hoelang ze al alleen waren, vertrouwden hun favoriete spaghetti bolognaise-recept aan elkaar toe, en na een tijdje kregen ze de gewoonte om hun dromen te vertellen.

De meest opmerkelijke droom van de man was die keer dat hij op een tropisch eiland zat met rood woestijnzand. Door een zoneclips werd de sfeer dreigend, kleurrijke toekans cirkelden rond hem in de lucht, en vielen hem aan. Ze aten hem op, tot alleen zijn hoofd en botten overbleven. Hagedissen verschenen uit het zand, en aten ook zijn botten op.

De vrouw had ook over een eiland gedroomd, maar dan in een totaal andere context. Ze droomde dat ze met een rugzak naar de zee zwom. Toen ze ongeveer driehonderd meter ver was nam ze haar smartphone uit de rugzak. De smartphone zat in een plastiek zakje. Ze liet het zakje met de telefoon in het water drijven, zwom terug naar het strand, legde zich neer. In haar droom was het zand niet rood, maar spierwit.

Ze vertelde hem dat ze gek werd van smartphones en datingapps, ze wilde hem in het echt zien, liefst bij de kale magnolia. Ze verlangde naar een echt lichaam, een glimlach, een geur, zijn haren. Hij zei dat hij bang was, alsof hij zichzelf niet kon waarmaken.

De vrouw blokkeerde de man op haar datingapp.

Weken later kregen ze dezelfde droom. De man droomde dat de vrouw gevangen zat in een glazen fles. Ze schreeuwde, bonkte met haar hoofd tegen het glas. Ze wilde eruit. Hij voelde een onverklaarbare angst, alsof dat het ergste was wat kon gebeuren; de fles die brak en zij die eruit kwam. Ook de vrouw droomde dat de man gevangen zat in de fles. Hij schopte tegen het glas, niets kon hem bevrijden. Ze voelde een vreselijk gemis naar zijn gevangen, naakte lichaam.

Ze konden elkaar de droom niet meer vertellen. Het virtuele contact was voor eeuwig verbroken.