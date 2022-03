Zij hadden bij het begin van de coronapandemie door dat we troost nodig zouden hebben

Ze schieten in heel Vlaanderen als paddenstoelen uit de grond. Troostplekken, oftewel plekken waar je je verdriet, welja, een plek kunt geven. En ook troost kunt vinden. Dat vooral.

Sinds kort heeft ook Ledeberg een troostplek, in het parkje vlak naast Woonzorgcentrum De Vijvers. Niet geheel toevallig, want na de opeenvolgende coronagolven kunnen ze hier wel wat troost gebruiken. Dat zegt ook Maurice, die als een ware Benidorm Bastard met zijn scootmobiel uit de tuin van het rusthuis zo het parkje komt ingereden. Naast de beweegtuin, waar een aantal buitenfitnesstoestellen opgesteld staat, gaat hij op een bankje zitten. “Om te luisteren”, zegt hij, waarop hij zijn ogen sluit en het lange tijd stil blijft. We zitten gewoon naast elkaar en ik wacht.

Wanneer de ogen weer opengaan, vertelt hij. Over hoe het eraan toe ging in het rusthuis. Over hoe hij vrienden verloren heeft. “Dat is normaal op mijn leeftijd, maar de manier waarop is onbeschrijfelijk.” Meer zegt hij niet. Iets wat niet te beschrijven valt, kun je niet uitleggen. Hoef je ook niet uit te leggen.

Of het helpt om hier te zijn, vraag ik hem, op deze troostplek. Die is eigenlijk geen plek, maar bestaat uit meerdere plekken doorheen het park. Je kunt hier in een lus doorheen het park elf kunstwerken zien van Kurt Vandendriessche, zelf buurtbewoner, die elk een stadium van het rouwproces uitbeelden.

Een troostplek in Gent. Beeld Thomas Nolf

Daarbij heeft hij gewerkt met de vier elementen, legt de kunstenaar ons uit. “Er is water, aarde, lucht en vuur. Er zijn waterpartijen en er is een vuurcirkel waar je geen vuur kunt maken, maar wel de warmte voelen als mensen er samenkomen. Er is een windpad, waar de wind door opgehangen gongs muziek maakt. En er zijn stenen tempeltjes langs de weg, waarin herinneringen opgeborgen kunnen worden.”

Weinig woorden

Het vergt iets van verbeelding, akkoord, maar zelfs een man van weinig woorden die nogal down-to-earth is als Maurice ziet er de schoonheid van in. “Ik kom hier graag”, zegt hij zichtbaar geëmotioneerd. “Het doet gewoon deugd.”

Je zou makkelijk meewarig kunnen doen over troostplekken. Want hoe kunnen een hoop stenen of enkele kunstwerken nu precies troost bieden? Hoe werkt zoiets?

Het zijn niet die stenen, maar het groen waarin die staan, klinkt het bij Ferm, de organisatie achter die troostplekken. Ferm is de opvolger van de KVLV, de katholieke vrouwenorganisatie achter Ons kookboek, in de volksmond nog altijd bekend als de Boerinnenbond.

Zij hadden bij het begin van de coronapandemie het boerinnenverstand om door te hebben dat we met zijn allen troost nodig zouden hebben. En dat mensen in zulke tijden vooral nood hebben aan vormen van collectieve troost. Dat was trouwens ook waartoe de Hoge Gezondheidsraad en een groot aantal psychologen en psychiaters opriep. Dus startte Ferm met de troostplekken. Ondertussen zijn er al meer dan tachtig over heel Vlaanderen.

Die hebben allemaal drie dingen gemeen, klinkt het bij Ferm: er is een link met de natuur, er hangt ergens een inspirerend gedicht en last but not least, er worden bloembollen geplant. Die bloembollen zijn een metafoor voor: alles komt weer goed, net zoals bloemen zich elk jaar opnieuw doorheen de bodem wortelen. Laten we allemaal wat meer bloembol zijn, zoiets.

Gebroken brug

Wat verderop in het park zit een oudere dame naar een gebroken brug te staren. Nog zo’n kunstwerk dat je even doet nadenken. Met zicht op de brug doet ze haar verhaal. De liefde van haar leven - “nog maar 66 jaar, sportief en in goeie gezondheid” - verloor in volle pandemie de strijd met het virus. “Het ergste is dat ik geen afscheid heb kunnen nemen”, fluistert ze.

Of naar een gebroken brug kijken troost biedt, weet ze nog niet meteen. Het verdriet voelt bij haar nog heel vers. “Maar er hangt hier iets waardoor ik telkens terugkom”, zegt de dame. Veel mensen zijn de coronacrisis precies al vergeten, vindt ze. Waardoor mensen zoals zij, voor wie het nog lang niet vergeten en verwerkt is, zich in de kou gelaten voelen. “Hier ontmoet je mensen die nog niet meteen kunnen doorgaan met hun oude leven. Lotgenoten, ja. Niet dat we veel zeggen. Dat hoeft ook niet. Hier zijn is voor ons vaak voldoende.”

Of hoe troostplekken zo mogelijk nog meer nodig zijn na de coronapandemie.