Modern rederijker Stijn De Paepe becommentarieert dagelijks het nieuws in versvorm, nu ook voor u gedeclameerd.

Mondhygiëne

Zienderogen komt allicht

de ontmaskering in zicht:

alle monden onomwonden

en de neus fier opgericht!

Voor wie laffe brandjes sticht,

liegend het debat ontwricht,

werd zo-even voorgeschreven:

algemene muilkorfplicht!

Rampgebied

Onlust, agressie en

politiek wangedrag.

Slopend gekonkel

en vrede noch rust.

Volg nagelbijtend de

duizelingwekkende

machtsoverdracht

aan de Belgische Kust.

Ten oorlog

Over talloos veel miljoenen

schuldeloze hoofden heen

wordt bedisseld door verdachte

mannen met een hart van steen.

Al wie net weer durfde dromen

over ongebondenheid

is in luttele seconden

alle hoop op dromen kwijt.

De zomer van 1996

Het lijkt een ander tijdperk,

ergens in een ander land.

Er ging van alles door je heen

en boven je verstand.

Voor digitale drek op Facebook

was het nog te vroeg.

Er werd nog niet getwitterd.

Het was zo al erg genoeg.

Te pas en te onpas

Liet u zich wel vaccineren?

U kunt eender wát beweren.

Met een uiterst handig pasje

kunt u zich legitimeren.

Pasje stomweg thuis vergeten?

Geen probleem! Men kan het meten

middels een 5G-antenne

en een stuk of wat magneten.

ergens beter dan thuis

Er staat een leuke flat te huur,

maar zoals altijd: nét te duur.

Het was zowat mijn laatste hoop

en niets betaalbaars staat te koop.

Ik ben misschien een pessimist,

maar wie niet vangt wat Messi grist,

die spaart en houdt de moed erin

en woont zolang bij moeder in.

Vrij naar R. Kopland

Alles kan ik verdragen,

het verdrogen van stromen,

stervende boeren, een hoekje

Griekenland kan ik met droge ogen

zien roken, daar ben ik

werkelijk hard in.

Maar miljardairs in augustus,

net gewipt, strak nog,

met vochtige kaakjes, nee.

Vijf na vijf voor twaalf

Omdat het stilaan dringend wordt:

een nagelnieuw klimaatrapport!

Waarin u leest, zoals gevreesd,

wat er globaal zoal aan schort.

Daar nemen leiders akte van.

Wat volgt lijkt op een actieplan.

Waarna ’t Groot Geld zijn centen telt

en u betaalt. Dat was het dan.

Avondliedeke

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken

Nog even voor het slapen gaan

- Wie zette ík zoal te zeiken?

Heb ik geen vrouw tekortgedaan?

Wier ogen heb ik zelf doen schreien?

Wiens wezen herteloos bezeerd? -

Voordat men trots gaat bakkeleien

En anderen een lesje leert.

El Dorado

Ik droomde vannacht weer

van betere tijden.

Er heerste noch dierlijk,

noch menselijk lijden.

Geen ziekte, geen brandhaard,

geen vloedgolf, geen beving.

En nergens was sprake

van sportverslaggeving.

Vrij naar Godfried Bomans

Toen ik Nafi

zo zag zweven,

over baan en

latten heen,

dacht ik stiekempjes

heel even:

had ik zelfs maar

één zo’n been…

Verlatinghe

Nee, Nederland wacht

geen veraangenaming.

Je komt er niet meer

zomaar. Ook de Vlaming

is mogelijkerwijs

een kiemdoorgever.

Tot daar alvast de droom

van Bart De Wever.

In corpore sano

Een reuzenschildpad

wordt – echt waar –

probleemloos meer

dan honderd jaar.

Hoe zo een beestje

honderd wordt?

Nooit op vakantie en

geen sport!

Wij/zij

Na wedstrijdwinst of zegerit

gebeurt er telkenmale dit:

haalt men medailles binnen bij

zo’n sportevent, dan winnen wíj.

Pakt de atleet niet minstens brons,

dan is hij plots niet meer van ons,

geen Belg, geen Vlaming of geen Waal

- een loser als wij allemaal.

Relatief sportief

De jachtluipaard, de gaffelbok, de gnoe,

de antilope en de kangoeroe:

ze rennen vele malen sneller dan

de potigste olympiër ooit kan.

Geen creatuur springt hoger dan de vlo.

Te water wint de zeilvis sowieso.

Onthoud, als u ontploft voor uw tv:

de ware kampioenen doen niet mee.

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken

Voor wie moe is, eraan toe is,

voor wie ’t uitzicht nauw of flou is,

voor de pakker en de plakker,

voor de stoker en de stakker,

voor de eenzaat die alleen staat,

nergens thuis is, nergens heengaat,

voor begeerden, gemankeerden,

dubbeldwars gevaccineerden,

voor de boomer en de bomer

en de doener en de dromer:

een royale, niet-normale,

zachtjes zinderende zomer.

D&V

Autoritair is populair

en mededogen out.

Men heeft het liever streng dan fair.

Hardvochtigheid is goud.

Wie mensen op hun levenspad

in nood geen uitweg biedt,

haalt ongetwijfeld stemmen zat.

Maar christelijk is het niet.

Onafstuderen

Je moet er eens op letten:

kleuters blijken af te zwaaien

met potsierlijke baretten

die de selfie nog verfraaien

die de trotse ouders delen

op hun digitale tijdlijn

tot bewondering van velen.

Vroeger kon je langer klein zijn.

Ophouden

U had dat rotding onderhand

het liefste ritueel verbrand.

Uw bril dampt aan. U wil voortaan

weer mónden zien – in glimlachstand! –

en zonder masker naar het strand

in binnen- en in buitenland,

geprikt en wel. Maar niet te snel:

daar is de deltavariant!

Love

Het voetbal is een boerensport

waarbij verwoed getackeld wordt,

geschopt, getrokken en gepord

in ieder stadion.

Maar ook in de wielrennerij…

Er gaat zowaar geen dag voorbij

verstoken van een valpartij.

Doe mij maar Wimbledon.

Yes, gewonnen! / Shit, verloren*

Daar gaan we dan / Dat was het dan*

Geen centje pijn / Het mocht niet zijn*

Dit was het plan / Dat komt ervan*

Wat een festijn / Een maat te klein*

Het land kleurt rood / Het lot is snood*

Gezonde stress / Een kort succes*

De vreugd is groot / Een koortsopstoot*

Hup Martinéz! / Bye Martinéz!*

*Het vers moest af, de match was nog bezig: schrappen wat niet past!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Betreffende de etterbuil PFOS!

Wie wist al wat er loos was? En waar is ie?

Straks komen zelfs de stroefste tongen los!

Hoera, er is een onderzoekscommissie!

Onder de leiding van de heer Anaf.

Een sos, naar ‘t schijnt, en hopelijk geen sissy

of wéér komt men er met de schrik vanaf…

Voor de Leraar Van Het Jaar

O ze voelden zich soms slecht,

snakten digitaal naar ‘echt’,

maar ze konden onomwonden,

veel en vaak bij jou terecht.

Want dit kan een leraar goed,

zelfs als afstand houden móet:

zichtbaar blijven, zeggen, schrijven

dat het zin heeft wat je doet.

De slappeling

- voor Viktor, Vladimir & co -

De slappeling voelt zich bedreigd

door wat naar ‘t onbekende neigt,

door wie - publiek en vogelvrij -

niet vrijt, niet leeft, niet is als hij.

De slappeling verwerpt en laakt

al wat hem broos en wankel maakt.

De slappeling regeert zijn land

met angstig hart en harde hand.

Tomorrow is yesterday

Vechten tegen mastodonten,

zonder schrik en zonder schroom.

Teringherrie tegenhouden,

resoluut en autonoom.

O zo’n held te zullen worden

– ’t is mijn allergrootste droom –

als de koene burgervaders

der gemeenten Rumst en Boom!

Treurzang om een terrorist

Jürgen Conings is gevonden.

Jürgen Conings is niet meer.

Op het ogenblik doorgronden

we de zaak niet al te zeer.

Andersdenkenden ter zake

hebben vast een theorie.

En ‘t is wachten op de wake

en de hagiografie.

De introvert

Men rinkelt aan de voordeur,

je denkt verschrikt: ‘O, nee!’

Je converseert bij voorkeur

en petit comité.

Een bubbel met zijn vieren

is niet bepaald een must.

Niets kan je meer plezieren

dan zwijgzaamheid en rust.

Al blijken de experten

geen vragende partij:

het Rijk der Introverten

is genadeloos voorbij.

PFOSSIELEN

Wie nergens iets van wist,

die had het moeten weten.

Wie op de hoogte was,

heeft jaren niets gezegd.

Bewindslui blinken uit

in selectief vergeten.

Vertrouw hen voor geen haar

en alles komt terecht.

Koude vrede

Dat Vlad Poetin en Joe Biden

niet bepaald van blijdschap kraaiden

toen het stelletje gehaaiden

elkaar trof, dat bleek beslist.

Lange stiltes. Oude wonden.

Niet bepaald loyaal verbonden.

Éíndelijk is hij gevonden:

iemand die The Donald mist.