Zien we die laatste boosterprik nog wel zitten? ‘Het zijn enkelingen die ons hele systeem in gevaar brengen’

De herfstvaccinatiecampagne trok afgelopen week al honderdduizenden mensen opnieuw naar de centra in de strijd tegen corona. Maar zien we die laatste boosterprik nog wel zitten? Philippe Nys (28), voorzitter van Jong Vld, en Anaïs Geudens (27), voorzitster van Mouvement Jeunes Socialistes, leggen uit hoe zij er tegenover staan.

Philippe Nys: ‘We moeten de meerwaarde blijven zien van vaccins’

“Ik vind dat we vooral moeten kijken naar wat de experten daarover te zeggen hebben. De wetenschap is daar eenduidig over: die boosterprik is erg belangrijk. Experten stellen bijvoorbeeld dat er een toename van coronapatiënten kan komen in het najaar. Daarom is het belangrijk dat deze campagne werd uitrolt en moeten we de meerwaarde blijven zien van vaccinatie. Ik heb wel begrip voor mensen die na een aantal prikken, in combinatie met een pandemie -die toch min of meer goed onder controle bleef- een soort van prikmoeheid ervaren. Corona is wat minder aanwezig in de samenleving dan pakweg twee jaar geleden. We zien minder mensen met Covid op de spoedgevallen, en kennen misschien al wat minder mensen die ziek worden, maar een overheid moet altijd vooruit denken.

“We moeten ook beseffen dat er heel wat speelt tegenwoordig. We zijn amper bekomen van de pandemie, en we zitten nu plots in een energiecrisis. Dat alles kan maken dat mensen de urgentie niet meer voelen om zich nog een keer te laten vaccineren. Bovendien spelen er ook nog andere zaken mee waardoor sommige mensen toch wat prikmoe worden, denk ik. Jong VLD heeft bijvoorbeeld altijd een bepaalde gereserveerd gehad als het gaat om een volledige verplichting van vaccinatie. Dat zagen wij toen, en nu ook niet zitten, trouwens. Tenzij dat er kan aangetoond worden dat zo’n verplichte vaccinatie wel degelijk het zorgsysteem ontlast. Ik denk dus dat de angst voor een verplichting echt ook speelt bij sommige mensen. Die hebben misschien zo iets van: ‘waar stopt dit?’.

Philippe Nys. Beeld Mirco Photo

“Maar als we voortbouwen op het verleden, vermoed ik dat een grote meerderheid vrij ontvankelijk is voor de herfstcampagne. Iedereen kent tegenwoordig trouwens wel iemand die corona gehad heeft. Corona hakt stevig in op mensen. Zelf heb ik het ook gehad, en ik was toen al volledig gevaccineerd. Zonder die vaccinatie zouden mijn klachten veel zwaarder zijn geweest.”

Anaïs Geudens: ‘Enkelingen brengen ons systeem in gevaar’

“Met een boostervaccin en de herfstcampagne tegen Covid heeft de regering de juiste keuze gemaakt en volgt het de aanbevelingen van de wetenschappers en experten op, vind ik. Het is ook belangrijk te vermelden dat ze niet de stap maakten om vaccinatie te verplichten of om nieuwe beperkende maatregelen op te leggen of restricties in te voeren ten aanzien van niet-gevaccineerden. In dit debat, waarin persoonlijke meningen- helaas -maar al te vaak prevaleren boven wetenschappelijke kennis, mogen we ook niet uit het oog verliezen dat Volksgezondheid samengaat met een kostenplaatje. Elk besluit of niet-besluit in de strijd tegen corona, heeft uiteindelijk gevolgen voor de hele gemeenschap.

“Ik wil ook even stilstaan bij de sociale zekerheid, dat mensen grotendeels beschermt tegen armoede. Ook tijdens de pandemie heeft de Belgische regering de verstandige keuze gemaakt om alle vaccins gratis te verstrekken aan de hele bevolking. Door die keuze hebben we alvast kunnen vermijden om in een liberaal model terecht te komen, dat de kosten op elk individu zou hebben gelegd. Dat zou dan vast geleid hebben tot een tweedeling van de rijksten tegenover de armsten tijdens de vaccinatiecampagnes.

Anaïs Geudens. Beeld RV

“We mogen toch ook niet vergeten dat dankzij het aanhoudende wantrouwen van een minderheid van de bevolking ten aanzien van vaccins, de kosten van ziekenhuisopnames van voornamelijk niet-gevaccineerden, gedragen moesten worden door de meerderheid van de bevolking. Als er een nieuwe, zware golf van Covid opduikt, zal de regering misschien wel moeten kiezen tussen twee opties: ofwel vaccinatie verplicht maken, ofwel de weigeraars vragen om zelf de gevolgen van hun keuze te dragen. Ik zou het in elk geval onaanvaardbaar vinden als de staat niet-wetenschappelijke overtuigingen zou ondersteunen. Ik vind dat ik daarom een krachtig standpunt moet innemen, want door die enkelen komt ons hele systeem en de solidariteit in gevaar.”