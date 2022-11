‘Zichzelf vrij willen, betekent ook de anderen vrij willen’: waarom een emancipatorische mannenbeweging broodnodig is

Geachte mevrouw Ory, geachte mevrouw De Vooght,

Fijn dat jullie ons op 19 november herinnerden aan Internationale Mannendag, die doorgaans onopgemerkt voorbijgaat. Enkel VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, vond het de moeite om die dag aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mannen. Eigenlijk is dit niet verwonderlijk als je weet dat in ons land bijna 3 van de 4 slachtoffers van zelfdoding mannen zijn.

Het parcours dat de vrouwenbeweging in een eeuw tijd heeft afgelegd in het wegwerken van de maatschappelijke achterstand van vrouwen is indrukwekkend. Vandaag worden de rechten en belangen van meisjes en vrouwen in Vlaanderen verdedigd door ruim dertig vrouwenorganisaties. Het contrast met de jongens en mannen kan niet groter: naar mijn weten is er in Vlaanderen niet één organisatie die die taak op zich neemt.

Toch ervaren ook jongens en mannen discriminatie. Een paar voorbeelden:

– In 2015 bleek uit onderzoek van de VUB dat jongens in het middelbaar onderwijs strenger aangepakt worden dan meisjes. Leerkrachten berispen jongens drie keer vaker dan meisjes. Eerder onderzoek wees ook nog op een andere vorm van discriminatie. Een toets met een jongensnaam krijgt minder punten van de leerkracht dan wanneer er een meisjesnaam op staat. Veel jongens doen het niet goed op school. De voorbije jaren was de achteruitgang van hun schoolresultaten opvallend. Volgens de laatste cijfers van de SERV zijn de genderverschillen in Vlaanderen en Brussel aanzienlijk: 11,9 procent van de jongens tegenover 6,7 procent van de meisjes verlaat vroegtijdig (en zonder diploma) de school.

– Artikel 409 van ons huidig strafwetboek biedt jongens en mannen geen bescherming tegen genitale verminking. Enkel ‘personen van het vrouwelijk geslacht’ worden door deze wet beschermd. Momenteel wordt werk gemaakt van een humanere wetgeving voor intersekse mensen. Waarom niet meteen alle kinderen beschermen?

– Het MIRIAM-project van de POD Maatschappelijke integratie is een intensief begeleidingstraject op maat van alleenstaande mama’s die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Hierbij zijn 39 OCMW’s betrokken en is het de ambitie om 1.100 mama’s te helpen. Ondertussen is dit al de vierde editie van dit eervolle initiatief. Helaas zijn alleenstaande papa’s in een precaire positie hier nog steeds niet welkom. Voor hen bestaan er geen begeleidingstrajecten.

– Al ruim een jaar worden alleenstaande mannen die asiel aanvragen direct na hun registratie terug de straat op gestuurd. Vrouwen, families en niet-begeleide minderjarigen krijgen altijd voorrang. Met honderden, mogelijk duizenden brengen zij elke nacht buiten door. Het leven op straat is bikkelhard. Dat blijkt uit cijfers van het Brussels Collectief Straatdoden. Alleen al in onze hoofdstad vielen in vijftien jaar tijd 675 mannelijke (89 procent) en 85 vrouwelijke (11 procent) slachtoffers. Bovendien stijgt dit aantal nog steeds zorgwekkend: 22 doden in 2005, 76 in 2021.

Het is dan ook geen luxe om jaarlijks ook even stil te staan bij het lot van jongens en mannen in onze samenleving en hen dezelfde aandacht te gunnen die meisjes en vrouwen vandaag terecht genieten. Zoals Simone de Beauvoir het verwoordde: “Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres.”

Een emancipatorische mannenbeweging is dan ook broodnodig en het is inderdaad aan de mannen zelf om er invulling aan te geven. In Vlaanderen staan de mannen vandaag nog maar aan het begin van dit traject. In heel wat andere landen staat de mannenbeweging al een pak verder.

Gelukkig begint er ook in onze contreien stilaan iets te bewegen. Het gaat veelal om kleine initiatieven van onderuit: in Mechelen en in Gent is er sinds kort een lotgenotengroep voor mannelijke slachtoffers van intrafamiliaal geweld. UGent-onderzoek uit 2020 wees nogmaals op de omvang van dit probleem en het taboe dat erop rust. Een jaar geleden zag ook het initiatief “Wij zien je wel” het levenslicht. Deze website wil mannen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld, de hand reiken. Naar schatting meer dan 100.000 Vlaamse mannen krijgen in hun leven te maken met verkrachting of poging tot verkrachting. Dat blijkt uit de grondige UN-MENAMAIS-studie (2021). Toch wordt hierover zelden gesproken.

De voorbije jaren heb ik op het terrein, bij politiediensten, sociale werkers, onderzoekers, parketmagistraten ontzettend veel steun mogen ervaren voor de ‘mannenproblematieken’. Bovendien blijkt uit een Zweedse studie dat vooral jonge mannen in Europa hun rechtmatige plaats beginnen op te eisen in het genderdebat. Ik ben dan ook hoopvol.

Hartelijke groet,

Hendrik Ballegeer, zoon, broer, echtgenoot en vader van twee dochters