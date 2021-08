Zet onze Special Forces in waarvoor ze zijn opgeleid, samen met Europese partners

De evacuatie-operatie uit Afghanistan blijft voor gemengde gevoelens zorgen. Langs de ene kant is toe te juichen dat België, net zoals andere NAVO-lidstaten, al enkele honderden landgenoten en Afghaanse medewerkers evacueerde uit Kaboel. Tegelijk blijven er schrijnende verhalen van rechthebbenden die niet voorbij de chaos rond de luchthaven raken. Het wordt tijd om het initiatief naar onze hand te zetten en niet te laten dicteren door de talibanmilities, vooralsnog geen erkende regering.

We kunnen een voorbeeld nemen aan Duitsland, dat voor het eerst in actie kwam buiten de luchthaven. De Duitse speciale eenheid KSK redde een gezin uit München dat vastzat in Kaboel na een succesvolle infiltratie te voet. Binnen het uur was de operatie afgerond. Eerder stuurde de regering in Berlijn ook twee lichte helikopters naar Kaboel om desnoods daarmee mensen te ontzetten.

De vraag is nu of onze regering bereid is om ook Belgische Special Forces op pad te sturen voor het ontzetten van landgenoten, of Afghaanse vrouwenrechtenactivisten en ex-medewerkers van ons land die er door de taliban met arrestatie of de dood worden bedreigd. Het is alvast perfect mogelijk, als de Wetstraat politieke wil – en vooral durf – toont. Onze elite-eenheid is getraind voor dit soort risicovolle extracties. Ze kunnen zelfs samenwerken met Nederlandse en Deense collega’s met wie ze binnen de NAVO sinds eind vorig jaar een operationele taakeenheid vormen onder het motto ‘United We Conquer’, of ‘Verenigd Overwinnen We’.

De samenwerking onder NAVO-partners in Kaboel kan intussen nog verbeteren. Er zit nog te veel ruis op de lijn tussen de VS en hun Europese bondgenoten, en tussen EU-lidstaten onderling. EU-buitenlandchef Josep Borrell waarschuwde al dat het onmogelijk wordt om alle beoogde Afghanen te ontzetten voor de deadline van 31 augustus, de dag waarop de VS hun troepen zouden terugtrekken. VS-president Joe Biden overweegt deze datum te verleggen, de taliban verzetten zich daar nu tegen. Daarom moet de EU naast waarschuwende woorden nu ook daden tonen. Alleen als we terug samen met de VS in NAVO-verband de taliban zwaar onder druk zetten zullen we de evacuaties kunnen verlengen.

Zo zou de EU nu al kunnen denken aan een tijdelijke, robuustere interventiemacht naar het model van ‘EUFOR Artemis’. Deze Europese militaire taakeenheid maakte in 2003 van de Oost-Congolese stad Bunia gedurende enkele maanden een veilige zone om etnische moorden te stoppen. De troepenmacht, onder Franse leiding en met Belgische, Britse en Zweedse deelname, kreeg met een VN-resolutie de taak om via haar uitvalsbasis op de luchthaven de bevolking te beschermen. Ze effende zo ook het pad voor VN-bemiddelaars die de strijdende partijen rond de tafel brachten. Precies deze dialoog moeten we in Kaboel afdwingen om te voorkomen dat na ons vertrek een nieuwe burgeroorlog uitbreekt.