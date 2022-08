‘Zet mensen die niet helemaal openstaan voor lgbtq+’ers niet in het verdomhoekje’

Terwijl Antwerpen zich opmaakt voor de vijftiende editie van de Pride, blijkt dat bijna een kwart van de Vlamingen het er moeilijk mee heeft trans personen te aanvaarden. Ook dat mannen hand in hand over straat lopen, is voor sommigen een brug te ver. Jongsocialist Ewan Pols (19) en Jeroen Bergers (21), voorzitter van Jong N-VA, doen er hun zegje over.

Ewan Pols

“Eigenlijk probeer ik vooral de positieve kant van de enquête van VTM Nieuws en HLN te zien: het gaat om duizend Vlamingen, en een klein deeltje van hen heeft met enkele dingen problemen. Ja, dat is jammer en toont dat er nog veel werk aan de winkel is, maar ik onthoud liever dat driekwart van die groep trans personen wél accepteert. Ik wil natuurlijk niets verbloemen, maar ik hoor ook heel wat mooie verhalen over mensen die uit de kast komen en aanvaard worden. Bovendien moeten we ons niet blindstaren op wat anderen van ons denken. Er is gewoon iets te weinig aandacht voor de positieve verhalen, en te veel voor wat een kleine groep allemaal over ons denkt.

“Iedereen in de lgbtq+-gemeenschap heeft uiteraard ook een verhaal waaruit blijkt dat we soms niet aanvaard worden. Zo worden we inderdaad soms uitgemaakt of spottend nagefloten als we hand in hand op straat lopen. Dat is dus zeker een werkpunt voor de samenleving. Persoonlijk kan ik daar wel mee om. Ook tijdens de zoektocht naar mezelf vond ik het soms wel moeilijk om met de mening van anderen om te gaan. Maar dat pushte me juist om nog meer mezelf te zijn! Toch krijg je als minderheidsgroep jammer genoeg nog vaak te maken met zaken als nare opmerkingen.

“Ik weet echt niet waarom sommige mensen negatief staan tegenover lgbtq+’ers. Onbekend is onbemind, of zoiets? Misschien kennen ze geen mensen die trans of homo zijn? Als dat wel zo was, zouden ze ook meer begrip hebben voor wat die personen doormaken. Misschien gaan ze er dan ook anders naar leren kijken? Het zal ook wel te maken hebben met bepaalde generaties, denk ik. Ik heb het gevoel dat jongeren er progressiever tegenover staan. Ik ga dit weekend ook zeker naar de Antwerp Pride. Niet om respect te vragen, hoor, maar om iets duidelijk te maken: ‘hier zijn we: better get used to it.’ Jezelf kunnen zijn is echt een grote kracht en soms ook een groot feest.” (lacht) (SA)

Jeroen Bergers

“Natuurlijk vind ik het jammer dat sommige mensen problemen hebben met lgbtq+’ers. Liefde is liefde, voor onze partij. Wij hebben altijd gevochten voor de juridische gelijkheid van elke mens: we hebben het homohuwelijk mee goedgekeurd, mee mogelijk gemaakt dat koppels van hetzelfde geslacht kinderen kunnen adopteren en de transgenderwet mee geschreven.

“Maar we denken niet dat het een oplossing is om mensen die niet helemaal openstaan voor lgbtq+’ers in het verdomhoekje te zetten. Je moet juist het gesprek met elkaar aangaan. Dan pas kun je mensen overtuigen — op voorwaarde dat ze zelf ook voor een gesprek openstaan.

“Wat ik enorm ernstig vind, is dat een op de vier lgbtq+’ers zegt dat ze met geweld te maken krijgen. Geweld moet altijd streng bestraft worden. Hoe we dat gesprek moeten aangaan? Ik denk dat empathie tonen voor mensen die vragen hebben al veel doet. Zeker over genderidentiteit is lang niet alles voor iedereen duidelijk: daar informatie over geven, is belangrijk.

“Ook op het vlak van homoseksualiteit zitten een aantal extreemrechtse en radicaal religieus georiënteerde gemeenschappen echt met een probleem. Ook daar geldt: geweld moet streng bestraft worden. Maar je zult mensen nooit overtuigen door te zeggen dat ze slecht zijn. De dialoog aangaan is de beste manier, hoe moeilijk ook.

“Jammer genoeg verbaasden de resultaten van de enquête me niet. Enkele leden van mijn lokale Jong N-VA-afdeling in Vilvoorde zijn zelf lid van de lgbtq+-gemeenschap en vertelden me al dat ze daar in Molenbeek of andere Brusselse wijken niet open over durven te zijn. Dat is natuurlijk zorgwekkend.

“Of mijn ideeën hierover veranderd zijn omdat ik vroeger lid was van de Facebookgroep van Schild & Vrienden? Neen. Mijn betrokkenheid daarin was enorm klein. Ik ben ook uit die groep gestapt voor de Pano-reportage uitgezonden werd.” (PG)