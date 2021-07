‘Zet in op het vaccineren van jongeren. Zodat het leven, en zeker de (kamp)zomer van 2022, écht zorgeloos wordt’

Scoutskamp

Geachte heer Benjamin Dalle (CD&V-minister van Jeugd, red.), Geachte heer Frank Vandenbroucke (Vooruit-minister van Volksgezondheid, red.),

De aanleiding waarom ik deze brief schrijf, is omdat ik zelf op scoutskamp was en we na vier dagen ons kamp noodgedwongen moesten stopzetten door een positieve coronatest binnen de leidingsploeg. Meer dan honderd mensen moesten we naar huis sturen.

De teleurstelling op de gezichtjes van onze leden was groot, er vloeiden tranen en toch toonden ze zoveel begrip. Het scoutskamp waar ze het hele jaar naar uitkeken, werd abrupt beëindigd. Weeral iets dat hen werd afgenomen door dat verdomde coronavirus. Weeral het zorgeloos spelen en ravotten moeten missen. Tien dagen gewoon even kind zijn, afgelast.

Samen met onze hele leidingsploeg konden we alles in goede banen leiden. Ouders toonden veel begrip tijdens de moeilijke telefoontjes, hun steun was hartverwarmend. De een nam extra bagage mee, de ander had nog plaats voor wat achtergebleven fietsen, we werden bedankt voor de goede zorgen en aanpak. Ik ben trots op mijn ploeg, iedereen deed zijn uiterste best om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen.

Ik kan met zekerheid zeggen dat we goed gehandeld hebben en erger hebben kunnen vermijden. Geen enkel kind hoeft dagenlang eenzaam een quarantaine te trotseren. Maar ook bij ons zakte de moed in de schoenen. Het gevoel van machteloosheid is groot en het potje courage waar wij als geëngageerde jeugdwerkers over beschikken raakte op. Ook wij keken een heel jaar uit naar ons scoutskamp en staken heel wat werk in de voorbereidingen. Ik hoop van harte dat de jeugdkampen die nu bezig zijn of nog moeten vertrekken geen coronabesmettingen hoeven mee te maken en kunnen doorgaan.

Had dit vermeden kunnen worden als onze hele leiding volledig gevaccineerd was voor vertrek? Of met een verplichte test voor vertrek? Ik weet het niet. Ik ben geen viroloog of expert en het is niet aan mij om mij daarover uit te spreken. Ik heb het volste begrip voor de volgorde van de vaccinatiestrategie. Het is een kwestie van wachten tot iedereen gevaccineerd is vooraleer we weer naar een ‘normaler’ leven kunnen.

De coronamoeheid is groot bij iedereen, geachte heer Dalle en Vandenbroucke, er is geen specifiek voorstel, eis of verwijt waarmee ik u tegemoet kom. Ik vraag u gewoon om het welzijn van het jongste deel van de bevolking en het jeugdwerk niet uit het oog te verliezen en verder in te zetten op het vaccineren van jongeren. Zodat het leven, en zeker de (kamp)zomer van 2022, écht zorgeloos wordt en geen enkel kind nog hoeft te vrezen dat corona roet in het eten komt gooien. Er is licht aan het einde van de tunnel, alleen wordt het licht steeds verder geplaatst. Ik weet niet wat zwaarder is om dragen, volledige duisternis of een ongrijpbaar licht.

Birte Vandaele, alias Bladnerfwitte trouwe schroefhoorngeit

Canon ≠ leeslijst

Yves T’Sjoen haalt in De Morgen van 26 juli twee dingen dooreen. De literaire canon zoals die in de meeste culturen opgevat wordt, gaat over de geschiedenis van een taalgemeenschap, iets wat generaties en eeuwen overstijgt. De canon van de KANTL (Academie voor Taal en Letteren) is een poging om zo’n historische canon in een lijst te gieten. Voorts kan men ook een lijst maken van wat vandaag aan topkwaliteit in het literatuuraanbod zit, een soort ‘canon van het moment’ dus. Die twee opvattingen hebben niets met elkaar te maken, behalve misschien dat ze elkaar tegenkomen in de leeslijst van scholen. Van buitenstaanders of activisten verrast het niet dat ze die twee door elkaar halen, een hoogleraar Nederlandse literatuur zou hier echter juist klaarheid moeten scheppen in plaats van bij te dragen aan de verwarring.

Willy Vandeweghe, voormalig vast secretaris van de KANTL