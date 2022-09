Zes minuten per dag, meer heb je niet nodig

Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Mensen die lezen zijn geweldig, vind ik. Ik ken heel wat mensen die (genoeg) lezen en ik vind ze stuk voor stuk fantastische mensen met veel empathie en genoeg woordenschat om genuanceerd naar zichzelf en anderen te kijken. U hoeft mijn ervaring natuurlijk niet voor waar aan te nemen, ik geef het maar gewoon even mee.

Wat wel een meer objectieve waarheid bevat, zijn de wetenschappelijke onderzoeken die al veelvuldig gedeeld en geciteerd zijn. Het ‘diep lezen’ van boeken en verhalen maakt betere mensen van ons, in hoe we naar onszelf kijken, in hoe we naar anderen kijken, in hoe we in de wereld staan. Het verlaagt onze stress, het verscherpt onze kritische geest. Het kan er zelfs voor zorgen dat we een betere economische positie hebben. Meervoudige geletterdheid is niet enkel een voorrecht, het is een basisvereiste om te overleven in deze sterk gedigitaliseerde wereld.

U moet weten dat ik het daarom ook verschrikkelijk vind als mensen zeggen dat ze enkel non-fictie lezen, want fictie is toch niet waargebeurd. Daar heb je helemaal niets aan. Als je in non-fictieve onderzoeksresultaten leest wat voor effect fictieve verhalen hebben op wie we als mens zijn en hoe we ons als kind ontwikkelen, weet je dat het niet lezen van fictieve verhalen een heuse armoede kan zijn voor onze levens, maar ook voor de samenleving.

Clash van ego’s

De samenleving waarin alles wat misgaat door mindfulnessleraren beschreven zou worden als een clash van ego’s. Je verdiepen in andermans leven, in de gebeurtenissen die personages overkomen en zo écht voelen dat of ze waargebeurd zijn niet van belang is, dat is de moord op het ego. Dat is inderdaad wat betere individuen van ons maakt, waardoor we steeds minder wereldleiders voortbrengen die het hier allemaal naar de verdoemenis helpen.

Lezen is goed voor ons, toch lezen we steeds minder langere teksten of boeken. We lezen wel meer dan ooit tevoren, mails, tweets, vluchtige teksten. Het Leesoffensief Vlaanderen, een samenwerkingsverband tussen de overheid en organisaties uit het literaire middenveld, schrijft elk jaar een adviesnota en de cijfers worden er met het jaar verontrustender op.

‘Hoe kan ik meer lezen?’ is een vraag die me opvallend vaak gesteld wordt. Deze mensen weten meestal niet dat ik zelf ook vaak in slaap val terwijl ik de zoveelste Netflix-serie aan het bingewatchen ben. Veel vaker dan ik zou willen, stel ik mezelf dan ook dezelfde vraag. Het antwoord dat ik geef, is dat lezen een training is. Het is zoals naar de fitness gaan. Je doet het omdat het goed voor je lichaam is en hoe vaker je het doet, hoe minder weerstand je hebt, hoe meer het een gewoonte wordt en hoe leuker je het vindt.

Zo ook met lezen. Begin klein, zes minuten lezen per dag zou onze stresslevels met 60 procent verlagen. Zes minuten per dag, meer heb je niet nodig. Zet je telefoon op vliegtuigstand, maak het gezellig en gun jezelf die tijd waarin je iets puur voor jezelf doet, niet om geld te verdienen, niet om iets te maken, niet om voor een ander te zorgen, maar voor jezelf.