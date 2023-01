Zelfs zonder groot mandaat kan de Vlaamse Brusselaar bij de volwassenen aan tafel aanschuiven. Daar besturen ze wel zonder vinger aan de sociale pols

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

“De economie is te belangrijk om zomaar over te laten aan een kleine groep van mensen met veel inkomen of vermogen die vanuit hun individuele positie beslissingen nemen over investeringen die van levensbelang zijn voor grote groepen mensen... Op lange termijn dienen alle noodzakelijk grootschalige productie- en dienstensectoren gesocialiseerd te worden.”

De regels zijn niet afkomstig van Marx of Lenin. Ze parafraseren ook geen recent PVDA-pamflet. Ze komen uit het bijna veertig jaar oude ‘Sociaaleconomisch congres’ van Agalev (1985), de tweede groene partij van België. Voorstellen voor een basisinkomen en nucleaire ontwapening werden daar gekoppeld aan een pleidooi voor sociale investeringen. Een samenleving moest collectief bepalen wat ze met haar middelen deed. Voor niets gold dat meer dan voor milieukwesties. De ‘mensheid’ van Agalev had misschien niet de allure van de arbeidersklasse. Sociologisch was het een ietwat vage coalitie. Maar de groene partijen waren wel socio-economisch ambitieus: een land gestoeld op bedrijfswagens en agribusiness moest zijn toekomst herdenken.

Veertig jaar later lezen de regels uit het Agalev-congres bijna prehistorisch. In 1989 viel de Muur. Na de jaren 1990 werd het idee van collectieve controle over investeringsbeslissingen verdacht. Het idee van publieke investeringen overleefde de jaren 1990 slecht.

Een plan voor vergroening is nochtans een klassiek voorbeeld van het langetermijndenken waarin markten zo slecht zijn. Luwe kerncentrales zijn niet snel winstgevend. Een riant deel van de globale uitstoot komt uit Chinese fabrieken; een feit dat de Europese klimaatnood soms regelrecht narcistisch doet lijken. Nu kan het Westen vooral zijn soevereiniteit als consument inzetten. Al de echte productie vindt al lang elders plaats - in Taiwanese fabrieken of de industriebuurten van Shenzen.

Die tektoniek kan een groene partij amper verhelpen. Maar het lokale heeft wel de neiging te rijmen op het globale. Op gemeentelijk niveau behoren groene partijen ondertussen tot vaste beleidspartners in vele Europese steden. Ook in Brussel wordt er op verscheidene niveaus meebestuurd. Mobiliteit en wonen zijn daar de stokpaardjes. Daarmee bestuurt Groen tegen een Vlaamse koolstofcoalitie die graag zijn jeeps en rundvlees wil behouden en weinig met autovrije centra heeft. Stedelijke vegetariërs consumeren anders. De Franse filosoof Bruno Latour noemde dat onlangs ‘ecoklassen’: sociale groepen op een geheel nieuwe as, verschillend van de tegenstand tussen kapitaal-arbeid of christen-vrijzinnige die in de twintigste eeuw gold.

Het Good Move-plan van Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) moet de stad eindelijk de vergroening bieden waar ze naar snakt. Het wil na vijftig jaar alleenheerschappij Koning Auto in Brussel onttronen. Het autoluw maken van de stad laat zich makkelijk verdedigen. Good Move doet dat echter op een hoogst eenzijdige wijze. Zonder echt autoafhankelijkheid van de Brusselaar af te bouwen, wordt het mobiliteitsnet drastisch verlegd. In de plaats krijgt een middenklasse met groene vingers nieuwe fietspaden. Een klasse die gemakkelijk met de laptop werkt kan verplaatsingen zonder gemotoriseerd vervoer wel aan. Voor andere Brusselaars is dat moeilijker. Anderlechtse oudjes die niet in een rusthuis verblijven, moeten bijvoorbeeld bereikbaar blijven. De buurtbewoners trokken hun conclusie en herschreven eigenhandig het plan. Good Move overleefde niet.

Electoraal lijden de Brusselse machtspartijen er weinig onder. Hun kiezers kiezen immers niet als Vlaamse Brusselaars. En Franstalige politici delegeren heikele postjes als mobiliteit gretig door naar Vlaamse collega’s. Die moeten dan onderdanig de mediastormen trotseren die hun Engelstalige beleidsplannen oproepen. Pariteitseisen tussen Vlamingen en Walen maken dergelijke doorgeefoefening nog makkelijker. Zelfs zonder groot mandaat kan de Vlaamse Brusselaar bij de volwassenen aan tafel aanschuiven. Daar besturen ze wel met een smalle partijbasis, en zonder vinger aan de sociale pols – zoals Good Move en de energiecrisis aangeven. In een eeuw waar de dijken vaker en vaker breken blijft dat een oneindig ontmoedigende vaststelling.