Mark Coenen is columnist.

Iedereen die werkt gaat ooit met pensioen of wil het na verloop van tijd graag wat kalmer aan doen, zij het de ene al wat sneller dan de ander. Burgers, boeren en buitenlui, restauranthouders en ook vakbondsleiders.

De ene door zijn doening te verkopen, de andere door op brugpensioen te gaan, met dank aan onze bijzonder welwillende sociale zekerheid. Lof voor de ene, hoon voor de andere: in beide gevallen terecht.

In talloze toonaarden geven beide heren aan dat hun job hen niet in de koude kleren kroop; in het geval van Peter Goossens roken die kleren dan nog elke dag naar frietvet en gestoofde raapjes in eigen nat ook.

Ook mensen met topjobs die van hun hobby hun beroep hebben gemaakt willen op tijd in hun tuin kunnen gaan liggen, waarbij ze in de lommer van een bottende knotwilg de rest van hun dagen spenderen, al dan niet in het gezelschap van kleinkinderen en een streelbaar huisdier.

Twee keer per dag belt Peter wel nog naar La Réserve, om te checken dat de cuisson van de aardappelen al à point is.

Marc Leemans doet zijn groene hesje alleen nog aan als hij de kamerplanten water geeft en roept, uitzonderlijk en enkel bij een zeldzame nachtmerrie nog kwaad “dood aan het kapitalisme en zijn trawanten”, wat zijn vrouw en zijn buren een hele vooruitgang vinden.

Er is slechts één ijverige bevolkingsgroep die van hun hobby hun beroep heeft gemaakt die schijnbaar nooit met pensioen gaat en zij bespelen allemaal een instrument, al dan niet in groepsverband: de muzikanten. Om hun dikwijls schamele pensioen wat bij te spijzen treden zij tot twee dagen voor hun dood op in rusthuizen, schrijven zij boeken en doen zij lezingen, zichzelf begeleidend op een oude akoestische gitaar. Achteraf is er taart.

Zelfs wereldsterren die hun geld echt niet meer geteld krijgen, blijven aan de waggel: het moet zijn dat hun job toch niet echt in hun koude kleren kroop. Of dat het geen job is.

Vijftig jaar na de release van Dark Side of the Moon trekken de leden van Pink Floyd bijvoorbeeld nog altijd de wereld rond, zij het niet meer samen want ze hebben ruzie of ze zijn dood.

Na een eeuwigdurende afscheidstournee van deze zomer hergroepeerden The Rolling Stones in de opnamestudio voor weer een plaat waar niemand op zit te wachten, defibrillator en autotune in de aanslag. Blijkbaar zijn ze nieuwe songs aan het opnemen met wie er overblijft van The Beatles: Paul en Ringo.

Misschien gaan ze wel samen op wereldtournee, wie weet: de supergroep to end all supergroepen.

Can’t get no brugpensioen!