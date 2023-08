Zelfs vrouwen die zonder enige schroom hun kind aan de borst leggen, verlangen bij het kolven een beetje discretie

Michiel Martin is journalist.

Daar gaat ze. De lift in, op naar het negende verdiep, waar de kolf weer een kwartier lang ritmisch moedermelk zal aanleveren. Als ik onwel word, kan ik haar vergezellen. Ze - mijn leidinggevende - zit namelijk in het EHBO-lokaal. Ik weet niet voor wie die situatie het meest ongemakkelijk zou zijn. Voor haar, voor mij, of voor de persoon die dit gebouw in 2019 neerpootte.

Er is sinds kort weliswaar een aparte ‘kolfruimte’ - lees: een invalidentoilet dat opgeleukt is met een kekke stoel en een Instagram-quote. En ja, het zal vast beter zijn dan de standaardtoiletten waar veel borstvoedende vrouwen moeten kolven terwijl een collega net een ‘nummer twee’ doet. Maar als kersverse vader - dan heb je plots een mening over zo’n dingen - tel ik de fancy managerbooths op elk van die recent gebouwde verdiepingen en denk: doe misschien toch maar nét ietsje beter.

Eerst even dit: u zal hier geen radicaal pleidooi voor borstvoeding lezen. Het is wetenschappelijk gezien dan wel de “gouden standaard”, stelt neonatologe An Eerdekens (UZ Leuven) verderop in deze krant, een baby is meest gebaat bij een moeder die blinkt in haar vel.

Steeds meer moeders blinken wel in hun vel al zogend. In het park, op restaurant, op de trein, lang leve de functionele tiet! Maar zelfs vrouwen die zonder enige schroom hun kind aan de borst leggen in de markthal van IKEA, verlangen bij het kolven naar een beetje discretie. Naar een tikkeltje comfort. Wat begrip. Niemand voelt zich graag - excuses voor het taalgebruik - een melkkoe.

De werkvloer geldt op dat vlak al te vaak als een lastige horde, zo valt af te leiden uit recente cijfers van het agentschap Opgroeien. De regels dicteren nochtans: elke vrouw heeft tot negen maanden na de bevalling recht op twee keer een half uur pauze om te kolven in een daarvoor geschikte ruimte. Net zoals bij vaderschapsverlof wordt een recht niet automatisch verzilverd.

Er zullen vast verzachtende omstandigheden zijn. Zo stipt een lerares aan dat je moeilijk een gezellig klaslokaal kan claimen als sommige lessen nu al in een container doorgaan. En er is geen noodknop in de fabriek voor een haast ontploffende tiet. Context rijmt niet altijd met regels, maar dat is geen excuus om als werkgever de schouders op te halen.

Eén ding is namelijk op elke werkvloer toepasbaar: een actieve houding. Denk mee na over oplossingen, wees creatief, laat het vooral geen eenzame strijd zijn. Dat is moeder zijn op vele andere vlakken al - ik zou willen dat het niet zo was, maar soms ben je als partner een verschrikkelijk hulpeloos wezen.

Doe dus beter. Anders dreigt de keuze voor borstvoeding te verzanden in privilege, waarbij hoogopgeleiden met een flexibele job (en de centen om een ‘handsfree’ kolf aan te schaffen) toch weer dat streepje voor hebben op hun poetshulp. Om het met de woorden van Elke te zeggen: “Een kotteke en een stoel, eigenlijk is dat echt niet zo veel moeite.”