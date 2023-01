Jeroen Maris is journalist.

“Zijn pannenkoeken halal?” Haar vragen maken me steeds duidelijker dat ik geen aanleg heb voor encyclopedie. Dat ik weinig weet van de wereld, ook. Ik heb me verschanst op de paar vierkante meter waar ik maandelijks huur voor betaal, en word daar elke dag kleiner.

Het blijkt een retorische vraag, want ze doceert zelf het antwoord. “Sommige wel, sommige niet.” Het heeft allemaal te maken met gelatine.

’s Nachts lig ik onder een donsdeken dat continenten zou kunnen overspannen, maar het gewoon met mij moet doen. Toch ril ik soms, wanneer zij gelukzalig ligt te dromen en ik mijn verkouden herinneringen tel. ’s Ochtends pas kan ik de deken delen, dan kruipt een lichaam erbij, ik herken m’n dochtertje en haar tijdelijke verlangen om klein te blijven.

“Doet verliefdheid pijn?” Er loopt een jongen door haar leven, in haar dagboek vind ik zijn voetafdrukken, maar ze zwijgt over hem in alle talen die ze kent. Toen ze pas geboren was dacht ik dat ik met haar kon samenvloeien, maar zo gaat het niet: zelfs tussen vader en dochter staan schuttingen en muurtjes en norse veiligheidsagenten.

“Verliefdheid is groots, en alles wat groots is, doet ooit pijn”, zeg ik, maar haar gedachten zijn al verhuisd. Straks zal ze weer vragen of ze het verdriet uit mijn schouders mag masseren.

Verliefdheid is ook maar het brokkelige papje dat opwinding en schaamte samen koken, houd ik mezelf voor. Ik stuur een nieuwjaarswens naar de vrouw met wie ik ooit de donsdeken deelde dat continenten zou kunnen overspannen, en die deze week weer door mijn dromen kwam schuiven. Vaak denk ik nog aan de lange treinrit naar de kliniek, hoe we als ouders gingen en als losse atomen terugkwamen. Hoe weloverwogen onze beslissing was, en hoezeer het me nu spijt. Een embryo kan kilo’s wegen.

Verliefdheid is niet halal, want verliefdheid heeft varkenspoten.