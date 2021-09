Zelfs nu nog is er een stuitend gebrek aan bestuurlijke ambitie in Brussel

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Tegen het eind van het jaar wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een wet goedgekeurd krijgen die inenting met een coronavaccin verplicht maakt voor wie in de zorg werkt. Dat is een verdedigbaar idee. Wie kiest voor een baan in een ziekenhuis of zorginstelling, kiest ook voor de verantwoordelijkheid over de gezondheid van andere, per definitie kwetsbare mensen.

Toch geeft dit plan een wrange nasmaak. Nieuwe cijfers van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg tonen aan dat de vaccinatie van zorgpersoneel helemaal niet zo problematisch loopt. Dat wil zeggen: er is geen probleem... behalve in Brussel, telkens weer Brussel.

In Vlaanderen zit de vaccinatiegraad bij werknemers in ziekenhuizen en woon-zorgcentra ruim boven de 90 procent, in Wallonië schommelen ze rond de 80 procent. Het enige verontrustende cijfer komt uit de woon-zorg in de hoofdstad, waar nog altijd een derde van de medewerkers geen vaccin heeft genomen. Als er een nationale verplichting komt in de zorg, dan is dat dus in ruime mate om Brusselse zorgmedewerkers op betere gedachten te brengen.

Dat is wrang omdat de hoofdstedelijke situatie eens te meer afwijkt van de rest van het land. Speelt het grootstedelijke karakter van Brussel daarbij een rol? Uiteraard, zoals ook blijkt uit de lagere vaccinatiecijfers in Luik of Antwerpen. Dan nog is de Brusselse vaccintwijfel zelfs in internationaal opzicht uitzonderlijk en zorgwekkend.

De kritiek is volkomen terecht dat de politieke verantwoordelijken in de hoofdstad onvoldoende inspelen op die zorgelijke situatie. Op het terrein doen medewerkers in de eerste lijn wat ze kunnen, op het politieke niveau is het gevoel van urgentie nooit helemaal doorgedrongen. Dat is niet nieuw. Brusselse politici, en met name ook de progressieven, vonden de keuze voor een vaste huisarts altijd een ‘aanslag’ op de burgerlijke vrijheid. Ze stellen nu verbaasd vast dat die burger in een gezondheidscrisis een vaste vertrouwenspersoon mist, die twijfels wegneemt en complottheorieën geduldig ontwart. Tja, wie had dat kunnen denken...

Zelfs nu nog is er een stuitend gebrek aan bestuurlijke ambitie. Weken geleden werd al beslist om in Brussel met een coronapas te gaan werken in cafés en restaurant. Nu blijkt, enkele dagen voor de geplande invoering, dat de deadline niet wordt gehaald. Opnieuw geeft het Brusselse bestuur daarmee het impliciete signaal dat die lage vaccinatie nu ook weer niet zó erg is.

Terwijl de winter dichterbij sluipt, kan het getalm de Brusselaars duur te staan komen. Wat niemand wil, kruipt zo ook toch weer dichterbij: overbelaste ziekenhuizen, onnodig leed, strengere beperkingen, verplichte vaccinatie. De les van deze pandemie is dat wie talmt uiteindelijk dubbel betaalt. Alleen in Brussel stoten de ezels zich liever vier keer aan dezelfde steen.