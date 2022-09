Frederik De Backer is columnist.

Mode is kunst zoals koken dat ook niet is. Toen ik vanmorgen op Facebook een lapje tekst wilde delen met 1.300 onverschilligen, zag ik me geconfronteerd met een uit taart gehouwen Bruce Willis. Expressiever dan anders en met minder desinteresse in de chocoladen blik, maar voorts akelig realistisch – al kon de vlakte tussen neus en lippen gerust nog wat onmetelijker. Het was zo’n filmpje waarin iemand iets maakt, de stilaan laatste bestaansreden voor sociale media, in dit geval dus zo’n Amerikaanse cake zoals je ze ook hier steeds vaker in vuilnisbakken treft. Ik ken mensen voor wie de combinatie Bruce Willis en taart schier onweerstaanbaar zou zijn, maar dit dessert laat ik alvast graag aan me voorbijgaan.

Creatief, blijk gevend van een met spuitzak en staafmixer aangescherpt metier, maar is het kunst? Natuurlijk niet. Kunst gaat langer mee dan drie dagen, bovendien wordt ze zelden opgegeten. Zelfs de gastronomie, van dat voer waarvan de kok het liefst van al zou willen dat je er met je onbeschaafde fikken afblijft, is geen kunst. Het is knap, het is moeilijk, maar bovenal een kunst-je.

Afgelopen week zat ik op een volgestouwde tram een tiener in de nek. Ik woon vlak bij een school en net toen ik iets wilde gaan eten met mijn uitgever, was die uit. De tram leek een lange pens waarin iemand de jaren 90 had gepropt. Vestimentair slachtafval. Het zag eruit zoals je verwacht dat Krist Novoselic ruikt.

Vandaag draagt de jeugd wat haar ouders gisteren droegen. Zelfs jongeren hebben niet meer de energie zich ergens tegen te verzetten. Ze leggen zich neer bij de vreselijkste kapsels, de walgelijkste oorbellen en kledij om een plafond mee te schilderen. Een mens is niet gemaakt om te leren.

Wie bepaalt die dingen? Ooit werd ons voorgespiegeld dat we in de toekomst zilveren uniformen zouden dragen, en laarzen, en gordels met allerlei gadgets, en dat onze voertuigen zouden kunnen vliegen en we maaltijden in pilvorm zouden eten. In plaats daarvan staar ik tussen Veergrep en Korenmarkt in de koeienogen van iemand die wou dat ze Eddie Vedder was.

Iemand heeft op een gegeven moment beslist dat we gewoon weer alles zouden overdoen, decennium per decennium, qua kledij, qua muziek, alles, het lelijkste eerst, en ik wil weten wie. Een arrested development op cultureel vlak, een esthetische Blechtrommel. Toon me iets nieuws, snel, voor mijn ontbijt hun bottines indruipt.

Ooit dacht ik dat mode in de zin van haute couture bullshit was omdat het er potsierlijk uitzag. En hoewel nog steeds affreus is het tenminste nieuw affreus, geen ordinaire recyclage. Gun de jeugd haar eigen wereld, maak van haar geen kopie van ons verleden. Dan neem ik ooit misschien weer de tram.