Zelfs in de mooiste bossen vecht ik tegen de drang om weer een filmpje van het Oekraïense verzet aan te klikken

Mark Coenen is columnist.

Als een konijn voor een te dure lichtbak: zo vinden mijn huisgenoten mij van de vroege ochtend tot laat in de nacht, de laptop op de stilaan verbrande billen, de ogen hol en star op het scherm gefixeerd. Dopamine regeert mijn dagen. Hersens knetteren 24/7. Nieuwsjunkie beleeft hoogdagen, familie blijft verweesd achter.

“Mama, waarom eet papa nu altijd in de zetel bij zijn computer?”

Zelfs op wandel in de mooiste bossen, genietend van de eerste malse voorjaarszon, vecht ik tegen de bijna onweerstaanbare drang om weer eens een filmpje van het Oekraïense verzet aan te klikken of de laatste briefing van Zelensky te bekijken of dat fragment waarin die vrouwen in plaats van confituur allemaal samen molotovcocktails aan het maken zijn. Die digitale dopamineshot is net zoals de demoon alcohol: een verslavende harddrug en helemaal legaal daarenboven. Cocaine for the brain.

De grote ijver om bananenboten en havenarbeiders te controleren op wit poeder detoneert pijnlijk met de lankmoedigheid om een product waaraan zovele mensen verslaafd zijn ongestoord en ongefilterd tot in de slaapkamer toe te laten. Het zal zoals altijd wel een kwestie van goedkope scoringsdrang en rare prioriteiten zijn.

Tot voor de oorlog in Oekraïne had elk sociaal medium een eigen finaliteit. Twitter diende om op de hoogte te blijven van de actualiteit, comfortabel in de eigen luchtbel; Facebook om op de hoogte te blijven van wie er verjaart. Op Instagram postten we onze bevalligste foto’s om iedereen jaloers te maken op ons fantastische leventje met de smakelijkste gerechten in de prachtigste decors en TikTok was een alibi om eindeloos en hersenloos te bingen op toilet of in bed, geleid door een algoritme dat al weet wat je wilt zien voor je dat zelf weet. Die tijd is voorbij.

Naast zoenende lesbische koppeltjes, vegetarische chefs, moppen in het West-Vlaams en het beste uit Friends –die rare algoritmes toch – passeren bij mij steeds meer filmpjes van aan het Oekraïense front. Als het algoritme van de hel ontdekt dat ik in die bijdragen geïnteresseerd ben, is het hek helemaal van de dam en loopt de app vol met nachtelijke vuurwerk van luchtafweergeschut en verzetslui die onvervaard een Russische tank aanvallen met een molotovcocktail die ooit een bierflesje was.

Dood en verderf worden beantwoord met dood en verderf. Heroïek op stevige beats, tot er gelukkig weer een clipje passeert waarin Lander Cobbaert, de woordvoerder van De ideale wereld, in naam van alle Belgen de Oekraïners drie terrasverwarmers aanbiedt die aangekocht werden voor de jaarlijkse winterbarbecue van het leger.

Die combinatie van feiten en fictie en humor en hybris is het recept voor een fatale digitale verslaving, als je niet oppast. Ik pas niet op: stel je voor dat ik een filmpje zou missen.