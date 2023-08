Zelfs de winkeliers in de Brusselse Dansaertwijk zeuren niet meer over Good Move

Ingrijpende mobiliteitswijzigingen kunnen wel eens voor beroering zorgen. Zodra aanpassingen worden ingevoerd, weerklinkt hier en daar protest. Voor de een een zegen, voor de ander een vloek. Eén jaar na de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan Good Move in Brussel wordt de balans opgemaakt.

Het is de perfect voorspelbare storm bij ingrijpende mobiliteitswijzigingen. Politici kondigen een nieuwe verkeerssituatie aan. Ze vinden dat burgers en handelaars naar behoren zijn ingelicht. Die zijn het daar niet mee eens. Na de daaropvolgende verkeerschaos uiten handelaars luidkeels hun ontevredenheid. Wanneer het stof is gaan liggen komen diezelfde politici - meestal rond de verkiezingen - met een door henzelf bestelde studie waaruit blijkt dat het nieuwe plan een grote verbetering is.

Zo gebeurde het in Brussel. Good Move, het Gewestelijke Mobiliteitsplan en circulatieschema, kreeg verleden zomer stevige kritiek. Het nieuwe doolhof van lussen, knips en eenrichtingsstraten zou het centrum van Brussel onbereikbaar en de verkeerschaos groter maken. Een jaar na de invoering ervan blijkt het autoverkeer in de hoofdstad enorm gedaald. Zo zouden er 27 procent minder auto’s het centrum doorkruisen. Volgens dezelfde tellingen is het aantal fietsers met 36 procent gestegen. “De manier waarop we onze stad beleven, is volop aan het veranderen”, jubelde een plaatselijke politicus bij de prachtige statistieken.

Eén zeurende handelaar

Hoe denken de handelaren in de bekende Dansaertwijk eigenlijk over Good Move? Het is vrijdagnamiddag en zachte zonnestralen strelen de straten rond de autovrije Anspachlaan. Het is heerlijk stil in de stad. In de Dansaertstraat kuieren toeristen langs etalageramen van exclusieve shops. In de meeste restaurants in en rond de bekende winkel- en uithangstraat heerst een levendige bedrijvigheid.

In de eerste handelszaak die ik binnenstap hebben ze geen goed woord over voor Good Move. De invoering van het circulatieplan resulteerde in dit filiaal van de Pain Quotidien in een daling van 30 procent in de omzet. “Sommige maanden zijn we verlieslatend”, klaagt manager Younes van de bakkerij. De reden: mensen kunnen niet meer voor de deur parkeren. En al zou je het niet zeggen op dit moment, de verkeerschaos is niet opgelost, gaat het gefoeter verder: “Kom in september maar eens terug, wanneer het normale leven hernomen is.”

Maar Younes moet zowat de enige zeurende handelaar in de wijk zijn. Overal waar ik binnenstap hoor ik alleen complimenten over het verkeersplan. De eerste maanden waren effectief moeilijk, luidt het. Het verkeer in en rond de Dansaertstraat zat regelmatig strop. Maar klanten gingen snel op zoek naar alternatieven, ze bleven netjes komen. Op sommige plaatsen zelfs in groten getale. “We hebben meer volk dan voor de invoering van het circulatieplan”, klinkt het in de bekende boekhandel Passa Porta.

De plaatselijke klanten die wegbleven omdat ze vasthielden aan het gebruik van hun auto zijn vervangen door toeristen. Dat geldt voor de meeste exclusieve boetieks en speciaalzaken in de straat. Bij Essentiel Antwerp, de vrouwenmodewinkel die binnenkort een eerste filiaal opent in New York, klinkt het eerst nog dat veel klanten uit autogemeente Ukkel zijn weggebleven. Echter, wanneer ik doorvraag, geeft de verkoopster toe: “Met de hulp van toeristen redden we het probleemloos.”

Authentieke concepten

Aan de overkant bevindt zich de prestigieuze juwelier Prosper, die pas enkele maanden open is en intussen al twee andere vestigingen in de straat heeft. “Ik zou liegen als ik beweer dat het slecht gaat”, zegt winkelmanager Alexandre. Zijn overtuiging is dat winkels en horecazaken die met authentieke concepten op de proppen komen weinig te vrezen hebben bij verkeersplannen die het autogebruik ontraden. “Als je origineel en uniek bent, blijven de mensen de weg naar jou vinden.”

De bevindingen van het onderzoek en de positieve reacties van de handelaren verrassen Kobe Boussauw, planoloog aan de VUB, niet. Het toont aan wat al uit eerder onderzoek bleek, namelijk dat angst voor een aanslag op het lokaal economisch leven onterecht is.

Dat bleek ook uit het circulatieplan in Gent, en het kan ook voor een stad als Antwerpen, waar de onttroning van koning auto veel trager verloopt, een goede les zijn.

“De voordelen van verminderd autoverkeer wegen aanzienlijk zwaarder dan de nadelen: de burger herontdekt zijn liefde voor de stad. Het is aan politici om deze voordelen helder te communiceren, ondanks eventuele tegenstand”, aldus Boussauw.