Zelfcensuur wordt doelgericht als politiek wapen gehanteerd door partijen, machtsgroepen en autoritaire regimes

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is vicevoorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

De intellectuele en journalistieke vrijheid zitten in een wereldwijde neerwaartse spiraal. Dat was de algemene teneur op het 88ste PEN International Congress, dat vorige week in het feërieke Uppsala plaatsvond. Het Zweedse stadje was al getooid in zijn mooiste herfstgewaad. Maar de rust en vredigheid die ervan uitgingen, contrasteerden sterk met de inhoud van de gesprekken en de algemene bevindingen over de staat van het vrije woord.

Dat er een neerwaartse tendens gaande is inzake intellectuele en journalistieke vrijheid werd de voorbije jaren al meermaals opgemerkt door verschillende denktanks en onderzoeksinstellingen. De recentste Persvrijheid Index, die de Franse NGO Reporters sans frontières ieder jaar opstelt, stemt niet bepaald optimistisch. En ook een recent rapport van het International Institute for Democracy and Electoral Assistance geeft veel reden tot bezorgdheid. Volgens deze intergouvernementele organisatie, waarvan Yves Leterme nog een tijd secretaris-generaal was, ging de vrijheid van expressie er van 1975 tot 2017 algemeen op vooruit. Maar vanaf 2017 zie je dat die tendens keert. Vele landen die vroeger goed scoorden inzake vrije meningsuiting en journalistieke integriteit gingen er de voorbije jaren drastisch op achteruit.

De repressie van het vrije woord neemt vaak een bloedige vorm aan. Intimidatie, geweld, gevangenschap, en zelfs moord. Maar er zijn ook andere, en subtielere manieren om de vrijheid van journalisten en schrijvers te kortwieken. Een van de centrale thema’s en aandachtspunten van het PEN-congres was dan ook de manier waarop het oververhitte publieke debat en haatspraak op sociale media zelfcensuur in de hand werken. Journalisten en schrijvers mijden bewust bepaalde onderwerpen om niet weer een stortvloed aan bagger over zich te krijgen van rechtse trollenlegers, of om niet op de zere tenen van zelfverklaarde progressieven te trappen.

Kwetsbaar tegenover China

Wat vooral zorgwekkend is, is dat het aanzetten tot zelfcensuur niet louter een spontaan verschijnsel is van ongeorganiseerde twittermeutes. Zelfcensuur wordt doelgericht als politiek wapen gehanteerd door partijen, machtsgroepen en autoritaire regimes. In een nieuw rapport bracht de Zweedse afdeling van PEN bijvoorbeeld in kaart hoe de Chinese autoriteiten hun greep op de internationale berichtgeving over China de voorbije jaren probeerden te verstevigen. In tientallen gevallen kregen Zweedse journalisten telefoontjes of mails van de Chinese ambassade. Soms verschenen er op de website van de ambassade regelrechte bedreigingen aan het adres van journalisten.

Niet enkel intimidatie, maar ook het weigeren van visums werd door de Chinese autoriteiten als drukkingsmiddel gebruikt zodat internationale correspondenten hun job niet meer of niet meer naar behoren zouden kunnen uitvoeren. De macht die China probeert uit te oefenen op internationale media en de beeldvorming oefent het ook uit op zijn handelspartners. Door zijn economische afhankelijkheid van China heeft het Westen zich in een kwetsbare positie gemanoeuvreerd. En het valt te vrezen dat we daar vroeg of laat de rekening voor gepresenteerd krijgen. Vroeg of laat dreigen we een hoge prijs te betalen voor onze goedkope moraal van handeldrijven en ondertussen een oogje dichtknijpen en zwijgen voor de grove mensenrechtenschendingen in China.

De voorbije jaren hebben internationale media de fout gemaakt om als stieren op een rode lap te reageren op elke brainfart die Donald Trump op Twitter liet. En terwijl er obsessief veel aandacht uitging naar de gedachteloze impulsiviteit van de Amerikaanse president, kraaide nauwelijks iemand naar wat de Russische president ondertussen allemaal uitspookte. De oorlog in Oekraïne is een direct gevolg daarvan, en voor het Westen was het een bruusk ontwaken. We hebben jarenlang een oogje dichtgeknepen voor de repressie in Rusland, we hebben ons blindgestaard op goedkoop gas en daardoor het gevaar van onze energieafhankelijkheid van Rusland niet willen zien.

Die fout mogen we ten opzichte van China niet weer maken. Onze economische afhankelijkheid van China is niet minder ingrijpend dan onze energieafhankelijkheid van Rusland de voorbije decennia was. Terwijl we nog volop bezig zijn met onze geopolitieke houding tot Rusland te herzien, moeten we nu ook al bezig zijn met ons te herpositioneren ten opzichte van China.