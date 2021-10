Zelf musicalster worden, is wat hoog gegrepen, maar in Madrid gaan wonen lijkt haar wel wat

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Als jullie samen in de auto zitten, mag Missy over de muziek beslissen. Een pragmatische keuze van je, want het beperkt de ‘is het nog ver?’-vragen en ‘ik verveel me’-kritiek vanaf de achterbank. Je kan haar muzikale voorkeuren wel dromen. #LikeMe is ze moe gehoord, maar Dua Lipa en Laura Tesoro worden in grote, gulzige dosissen beluisterd en nagezongen. Het kon erger.

Het liefst luistert ze naar liedjes uit Go!, een Spaanse popmusical die ze zelf op Netflix heeft opgedoken. Go! gaat over een tienermeisje dat goed kan zingen en naar de toneelschool mag. Daar verdeelt ze haar tijd tussen verliefd worden op jongens en valstrikken ontwijken ­vanwege jaloerse rivales. Het leven kortom waar een achtjarig meisje van droomt dat zelf niet zo bijzonder goed kan zingen en niet zo spontaan een podium op zal springen.

Er bestaat, zo blijkt, iets als een meisjes- en een jongens-Netflix. De suggesties die het streamingkanaal geeft op het eigen profiel van je zoon en je dochter lopen inmiddels compleet uit elkaar. Dat heeft niet enkel met het leeftijdsverschil te maken. Terwijl John John via Jurassic Park en The Fast & the Furious in de geschiedenis van de actie- of rampenfilm wordt geloodst, krijgt Missy de ene na de andere musical voorgeschoteld. Dat is niet, of toch niet helemaal, de schuld van het algoritme. Je ­kinderen krijgen gewoon meer van wat ze stiekem toch al wilden.

Je vermoedt dat je dochter onderhand wel die hele meisjes-Netflix uitgekeken heeft. Het is een soort ­konijnenhol van meisjesachtigheid waar ze in gevallen is, en waarin ze zich steeds ­dieper ingraaft. Jullie ambitie om de ­kinderen op te voeden met niet te veel ­genderstereotypie in het hoofd, is bij deze glansrijk mislukt. De stereotypes zijn taai, ja, ook in je eigen hoofd. Of is het toeval dat jou, als man, altijd eerder die meisjesachtigheid bij Missy opvalt dan de jongensachtigheid bij haar broer?

Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. Dat blijkt, omgekeerd, ook hier. Wat je liever buiten de deur had gehouden, komt toch naar binnen, via vriendjes of vriendinnetjes, via school en familie, en via televisie- en andere algoritmes. Daar kan je moedig of streng tegenin gaan, maar, zo luidt het gezinsmotto: het moet wel een beetje gezellig blijven, ook voor de ­kinderen. En zodra de waakzaamheid verslapt, ­hebben ze je te grazen met hun roze dagboeken, ­paardenposters en meisjesmusicals.

Zelf musicalster worden, lijkt haar wat hoog­gegrepen, moet ze toegeven, maar in Madrid gaan wonen, ja, dat lijkt haar wel wat.

“Zal je me dan komen bezoeken?”, vraagt ze.

“Zeker, elke woensdagmiddag”, lach je.

In de achteruitkijkspiegel zie je haar glimlachend berekenen of dat een realistisch plan is. Zelf droom je alvast mee van een toekomst waarin jij als grootvader op woensdagmiddag met een kinderwagen naast je een ­cortado drinkt op een straathoek in Spanje.