Zeldzaam zijn de mannen die verliefd worden op een vrouw die krast als een nachtuil

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

De wijn is drinkbaar dankzij het glas, het boek is verkoopbaar dankzij de cover.

Deze door Harry Mulisch uitgevonden stelling klopte recent weer helemaal toen ik mij De saamhorigheidgroep van Merijn de Boer aanschafte, verleid door de foto op de voorflap. Daarop, in al hun onschuldige aardse glorie, een vrouw en een koe. Beide zijn naakt. De vrouw lacht en spreidt haar armen. Het is een prachtige cover.

Het is ook een iconische foto, die in 1970 gebruikt werd voor de verkiezingscampagne van de PSP, een progressieve partij uit Nederland die vond dat zoiets wel moest kunnen.

Dat vonden de Nederlanders zelf amper, want de partij verloor bij die verkiezingen de helft van haar aanhang. Ook bij de Pacifistisch Socialistische Partij was men blijkbaar preutser dan aangenomen werd.

Het boek is een omzien in licht ironische verwondering naar de vroege jaren tachtig en de wereldverbeterende idealen en acties van de Saamhorigheidgroep. Een bont gezelschap dat echt bestaan heeft, zij het dat niet iedereen zich herkent in deze fictieve reconstructie van hun gloriejaren.

‘Als iemand bijvoorbeeld én arbeidsongeschikt én allochtoon én homofiel was, dan kon die wat hen betreft eigenlijk al niets meer fout doen’: zulke mensen waren het dus.

Bernhard, de hoofdfiguur, wordt in het boek verliefd op Liza en in eerste instantie niet op de wat onopvallende vrouw zelf, maar op haar stem. Een stem die hem tegelijkertijd opwindt en rustig maakt.

Als ze de eerste keer met elkaar naar bed gaan, wil hij haar stem horen: “Wil je alsjeblieft wat zeggen? Maakt niet uit wat. Vertel maar wat we aan het doen zijn.”

Later ziet hij haar helemaal graag, maar het verlangen begon met haar stem. Geil worden van een stemgeluid dat de verbeelding op hol doet slaan en tot de aanschaf van een doos Kleenex verplicht, was ook het businessmodel achter Teledutch, een telefoonseksimperium van twee Amsterdamse broers begin jaren tachtig. Daar werd een serie van gemaakt: Dirty Lines is dezer dagen te bekijken op Netflix.

Door hun succes liep het Nederlandse telefoonverkeer vele malen in het honderd, als de seksuele nood van mannelijk Nederland weer de spuigaten uit liep. Dankzij de stemmen van gewone dames die opwinding fingeerden terwijl ze piepers aan het schillen waren.

Macht erotiseert, maar een stem ook: zeldzaam zijn de mannen die verliefd worden op een vrouw die krast als een nachtuil. Onbestaand zijn de vrouwen die verliefd worden op een man wiens stem gelijkt op het geluid van een nagel op een schoolbord.