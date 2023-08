Zeiken over het wildplassen van Theo Francken is plots slap gelul

Nu de spotlights gericht staan op iemand die wellicht zedenfeiten pleegde, is zeiken over het wildplassen van Theo Francken plots slap gelul. En zo duwt het ene nieuwsfeit het andere volledig weg. Jammer wel, want ik was al aan het verzinnen hoe ik de arme Francken, die massaal als pispaal werd gebruikt, kon helpen. Ik dacht: eigenlijk is de enige manier om zijn imago-schade te beperken, zijn politieke koers te wijzigen en zich om te dopen tot belgicist. Ja! Dan kan hij zeggen dat hij een voorbeeld nam aan Manneken Pis en dat het wildplassen een stunt was in een grote promo-campagne. In een tweede fase zouden we het standbeeldje dan kunnen verkleden tot Franckenken Pis. Misschien komen we er wel met bokshandschoentjes en bestaat er, net als een plaksnor, ook wel een plakgrijns. Ach nee, niemand zou het geloven. En er is al genoeg fake news. Alhoewel. In het geval Pichal denk ik: oh please, was dit nieuws maar fake.