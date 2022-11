Jana Antonissen is columnist.

Mijn boekhouder mailde me. Alleraardigste man, alleen jammer dat ons contact me altijd zo vertwijfeld achterlaat.

Nu waarschuwde hij me dat de nieuwe wetgeving het fiscale gunstregime van auteursrechten aan banden legt. Te veel advocaten sjoemelden ermee.

Maar creatieve freelancers, voor wie de regeling bedoeld was, met een bescheiden inkomen deels minder belasten was eigenlijk geen gunst. Het was noodzakelijk.

Hoeveel we moeten dokken is nog onduidelijk. Misschien komt er een overgangsregeling, waardoor een groot aantal onafhankelijke journalisten pas in 2025 de boeken moet sluiten. Misschien ook niet.

Cultuursubsidies schrappen, stadsdichters verwaarlozen en nu dus auteursrecht afschaffen: onze overheid is helemaal klaar met haar fantasierijke onderdanen.

Beter treedt dat stelletje leeglopers gewoon braaf in loondienst. Of ambiëren ze een carrière als aandeelhouder bij, bijvoorbeeld, een oliebedrijf.

Zeg nu zelf, schalkse stukjes in elkaar prutsen is toch geen serieuze baan?