Zeg Marcel, gij die alles weet, wat heeft die regering nu eigenlijk al verwezenlijkt?

Mark Coenen is columnist.

Nooit kwam de bekende politiek commentator buiten: de hele tijd zaagt men dan de oren van zijn kop over peilingen en zwarte zondagen en dat het dringend tijd is voor een nieuwe centrumpartij.

Het is toch waar mijnheer.

Na het schrijven van alweer een vlammende column tegen het immobilisme en het totale gebrek aan politieke moed gaat hij, want dat heeft hij verdiend, een glas drinken in zijn stamcafé. Daar is hij al jaren niet meer geweest. Het is er maar 19 graden, maar na twee pinten merkt hij dat niet meer. Aan de toog gaat het gesprek over de politiek. Hij spitst zijn oren.

“Zeg Marcel, gij die alles weet, wat heeft volgens U die voze federale regering nu eigenlijk al verwezenlijkt?” Waarop Marcel: “Dat we overeind zijn gebleven tijdens de perfecte storm van de grootste energiecrisis sinds de jaren zeventig, in combinatie met de grootste gezondheidscrisis sinds de builenpest? Om maar te zwijgen van de oorlog in Oekraïne?”

“Ja oké, maar…” “De verhoging van het minimumpensioen?” “Ja, maar buiten de verhoging van dat minimumpensioen?” “Genereuze coronapremies voor iedereen die er om vroeg, waardoor de economie niet stilviel? Waardoor ook 159.000 minder Belgen in armoede leven in 2021? Wist je trouwens dat de gemiddelde Belg de op één na rijkste burger van de EU is?” “Nee, maar toch…” “De btw-verlaging op de elektriciteit?”

“Oké, maar wat hebben ze gedaan buiten de genereuze coronapremies en de verhoging van het minimumpensioen en de btw-verlaging op de elektriciteit?” “De plafonnering van de gasprijs?” “Oké, maar wat hebben ze gedaan naast de plafonnering van de gasprijs en de verhoging van de pensioenen en de coronapremies?” “Na tien jaar eindelijk weer een beheerscontract voor de NMBS?” “Zeker, maar wat buiten de plafonnering van de gasprijs, de verhoging van de pensioenen en na tien jaar eindelijk een beheerscontract voor de NMBS?”

“Een akkoord over de lonen en een energiepremie? Voor wie niet van een sociaal tarief kan genieten een basispakket voor energie voor een lagere prijs dan de marktprijs? Een gedeeltelijke compensatie voor de indexkosten door een vermindering van 7 procent van de bijdrage aan de sociale zekerheid voor het eerste semester van 2023?” “Oké, oké, maar wat…” “Een overwinstbelasting op de energiesector en een minimumbelasting voor alle bedrijven? Een investering in het grootste windmolenpark van de Noordzee? 100.000 nieuwe banen, alleen dit jaar al? Wat de hoogste stijging in zeventig jaar is? Bijna een akkoord over de verlenging van die kerncentrales?”

De avond duurde nog lang.