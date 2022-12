Ze was zot op haar ventje, en hij op haar. Flits. Voorbij

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Vandaag − dat wil zeggen de dag dat ik dit schreef − is het mooie meisje dat 44 jaar geleden plots haar kleine handje in mijn grote hand legde – ik voel het nog altijd – 50 geworden en mijn klomp breekt. Mijn oudste dochter is 50. Flits, 44 jaar voorbij.

Zes was ze en het was pas de tweede keer dat we elkaar ontmoetten. Haar ouders konden haar niet ophalen en vroegen mij dat te doen. Wandelend naar waar ze woonde liepen we langs een boekhandel − ik keek naar de boeken in de etalage − en plots was daar dat kleine, warme handje.

Verrast keek ik naar het blonde krullenkopje, maar ze zei niets en bleef voor zich uitkijken. Haar handdruk was haar taal, haar vingertjes haar blik, en ik dacht: nooit zal ik jou in de steek laten. Misschien dacht zij toen: ik blijf bij jou.

En zo is het gegaan, geen drie maanden later, op 3 januari 1980 kwam ze bij me wonen en werd ze mijn eerste dochter. Nog drie jaar verder − alweer op 3 januari − werd haar zusje geboren, met een keizersnede, wat toen nog onder algehele verdoving gebeurde.

Vandaag − dat is nog altijd vorige zaterdag − was het prachtige baby’tje dat toen geboren werd, mijn jongste, te zien en te horen in Alleen Elvis blijft bestaan.

Flits! Bijna 40 jaar voorbij!

De oudste vindt de jongste op tv op haar verjaardag een zalig cadeau. Die twee zijn dik met elkaar. Toen zij in het ziekenhuis met een gespannen gezichtje kwam kijken naar haar zusje, zei ik: ik heb twee dochters, ze zijn allebei op 3 januari bij mij komen wonen en ik heb ze geen van beiden geboren weten worden, hoe grappig is dat? Ze bloosde en ik zag de spanning en de angst van haar gezichtje verdwijnen.

Vandaag − nog steeds vorige week − wandelde ik met mijn hondje Mr. Wilson langs de Tiber, vrolijk en blij, doordrongen van mijn grote geluk. Tot er plots gebeld werd. Ik, uitbundig: “Pronto!”

Er valt een stilte, en dan: “De vrouw van Gène is overleden”, zegt de verbouwereerde stem van een vriend. “Wie?”, vraag ik, de hersenen weigeren te beseffen wat hij me vertelt.

“Lieve is overleden”, fluistert hij aan de andere kant. “Wat”, schreeuw ik. “nee onmogelijk! Nee, dat kan niet! Nee, niet zij!” En ik blijf het herhalen tot de hersenen niet meer anders kunnen dan het aanvaarden.

Gène en Lieve, het schoonste koppel van Antwerpen, de meest volmaakte liefde ter wereld. In één seconde lag hun eindeloze geluk aan diggelen, reet de eindigheid zijn hart aan flarden.

Vandaag − nu, terwijl u dit leest − wordt Lieve begraven. Met haar lach deed ze de zon verbleken als ze ergens binnenkwam, ze had ogen als twinkelende sterren en een stem van velours.

Ze was zot op haar ventje, en hij op haar.

Flits. Voorbij.

En ik huil om hun verloren geluk.