Ze staakte al snel haar poging om me te overtuigen mijn jas uit te trekken

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Bregje Hofstede.

Bij de presentatie van mijn debuutroman had ik mijn twee favoriete basisschoolleraren uitgenodigd.

Theo, een tanige duurloper met pretogen, memoreerde bij die gelegenheid hoe ik in de klas zat met mijn rekenwerk ostentatief opengeslagen op tafel, en een boek in mijn uitgeschoven laatje. Als hij langs kwam, duwde ik discreet met mijn buik het laatje dicht, zodat het boek verdween en de sommen overbleven.

Theo haalde de anekdote glunderend boven, want zie wat er uit die oogluikend toegestane leeshonger geworden was.

Op dit soort momenten – een debuut, een breuk, een passage – is het verleidelijk om de verhalen te herzien, zó dat ze logisch leiden naar de nieuwe situatie: het was altijd al duidelijk dat je voorbestemd was voor X of Y. ‘Voorbestemd’ is ‘naverteld’.

De andere docent die ik uitnodigde, Pauline, schreef me naderhand een brief waarin ze mijn eerste schooldag beschreef. Ze herinnerde zich die nog scherp, omdat ik iets deed wat ze nooit had meegemaakt. “Je kwam binnen en je huilde niet,” schrijft ze, “maar ging zitten met je jas nog aan, en je observeerde waar wij mee bezig waren. Alsof het niks met je te maken had.”

Ze staakte al snel haar poging om me te overtuigen mijn jas toch uit te trekken, en ging verder met de les, terwijl ik daar bleef zitten, de hele dag, zwijgend, met mijn jas nog aan.

“Wat een wil!” Ziedaar, portret van de schrijver als krap vierjarige, dan al een karakter.

Misschien tonen deze anekdotes inderdaad de wortels van een schrijverschap. Maar zelf zie ik die wortels niet allereerst in wilskracht of een roeping, maar in een gebrek.

Ik was toen blijkbaar al het kind dat ik zou blijven, het kind dat in een boom klom om het speelplein te overzien; toen al de vrouw die te horen zou krijgen van een geliefde: “Als ik niet zou spreken, zou er hier helemaal stil zijn.” En van een ander: “Het is erg om niet te worden gezien door je geliefde. Het is erger om altijd door haar te worden bekeken.”

Soms, als ik ’s nachts opsta, omdat ik eindelijk op de frase ben gestoten die datgene wat ik niet kan zeggen toch iets dichterbij brengt, denk ik aan de hoofdpersoon van Joe Speedboot, die maar één functionerende arm heeft, en van de weeromstuit monsterlijk sterk wordt in die arm; zo sterk dat zijn spieren tijdens een partijtje armworstelen het bot eronder versplinteren.

Dat koortsachtige verhitte gekronkel, tussen de lakens, achter een bureau, met het zweet op je voorhoofd, gekronkel om iets te ontbloten, de wind op je huid te voelen, te zeggen wat je bedoelt, dát is de roeping, die voor iedereen hetzelfde is. Domweg te leven.

Het is de onmacht die papieren tegenhangers schept, die spreken en leven en net als echte mensen meedoen in een net echte wereld, zij komen ergens binnen, ze trekken hun jas uit, ze openen hun mond. Zij wel.