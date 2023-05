Ze schrijnen nog, de gaten in de mensen die een geliefde aan covid verloren

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Hoe ik op een slapeloze nacht door het raam keek, en in de verte, op het uitgestorven kruispunt aan het Baraplein, een zwerfkat met een grote rat zag vechten, waarop een man verscheen, die zich schichtig bewoog (het was na middernacht, er was boetegevaar), en de kat en de rat uit elkaar joeg, waarop ze er alle drie in verschillende richtingen weer vandoor gingen.

De lockdowns lijken inmiddels zo ver achter ons te liggen, je kunt je bijna niet voorstellen dat het werkelijk aan de hand is geweest, nu exact drie jaar geleden, dat al die maatregelen gediend hebben, zoals je je bij een samengeperst autowrak amper kunt voorstellen dat het ooit met honderd kilometer per uur over de weg vlamde. Dat dat beeld van de kat en de rat me scherp voor de geest staat, is omdat ik het zo in mijn dagboek heb opgeschreven.

Mijn persoonlijke beleving van de coronacrisis is een vage herinnering geworden, een onder halve verdoving weggeknipte plaats in tijd en ruimte. Het uit noodzaak halsoverkop gaan samen­wonen, de rituelen die ­ontstonden, het thuis opgesloten zitten en wandelen in het dichtstbijzijnde park, waar zitten in het gras verboden werd, de optimalisatie van mijn citroencakerecept, de teleurstelling toen drie dagen na het verschijnen van m’n nieuwe roman alle boekhandels in Nederland de deuren sloten: het is allemaal samengedrukt tot iets ongrijpbaars.

Zelfs al zijn er nog restanten, bewijzen dat het écht plaatsvond, zoals de schoendoos op het rekje bij de voordeur, gevuld met sneltesten en busjes handgel, de door mijn moeder genaaide maskers die ik aantref in mijn sokkenlade, en af en toe, bij het opstappen van een tram, dat vage gevoel van tekortschieten, en de vaststelling, met vertraging: je komt de handeling tekort, je hand die in je broekzak tast en het verfrommelde mondkapje eruit peutert.

Wat me veel preciezer dan de periode zelf nog vrijwel dagelijks voor de geest staat, is de journalistiek uit die ­dagen, de opgetekende verhalen van de onfortuinlijke anderen, de schrijnende situaties die zich op een steenworp afstand van mijn leven voltrokken: de uitputting van het zorgpersoneel, het uitstel van de zorg waardoor kankers te laat opgespoord werden, de ouderen die ­alleen stierven, palliatieve patiënten die de laatste ­weken van hun leven ge­rantsoeneerd hun bezoek ontvingen.

Die verhalen voelen nog steeds dichtbij, ze zoemen wanneer ik koffie zit te drinken in het park en even neerzit in het gras. Omdat ze nog niet uitgewerkt zijn, ze schrijnen nog, we weten het allemaal, maar bijna niemand heeft het er nog over. De gestolde levens van mensen met long covid, de gaten in de mensen die een geliefde verloren maar op afstand moesten blijven, en daarmee zelfs het verlies verloren.