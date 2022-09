Ze maakte het zuignapje nat met wat van haar koninklijk speeksel, duwde het ergens tegen een tafelrand en hing daar haar handtasje aan

Jeroen Olyslaegers is columnist.

“Het doet me wat”, zegt de Nimf wanneer we het overlijden vernemen. Ze zegt dat er een moeder is gestorven. Het zit toch diep, peinst ge en ge zijt niet bepaald koningsgezind. De laatste jaren werd de Britse koningin zo gefictionaliseerd. Het begon met Helen Mirren die haar vertolkte in The Queen, de film van Stephen Frears die over de crisis ging waarin het Britse koningshuis verzeild geraakte na de dood van Lady Di. En recenter was Netflix daar met The Crown. Koningen en koninginnen bestaan sowieso vanwege de fictie, van de verbeelding die jaagt op verheven volk dat tegelijk wel en niet bestaat. Ge leest over het zuignapje dat ze overal bij zich had. Ze maakte het nat met wat van haar koninklijk speeksel, duwde het ergens tegen een tafelrand en hing daar haar handtasje aan. Zo onwaarschijnlijk dat het ontsnapt aan de fictie. Zo praktisch wordt ze door dat ene detail dat ge moet toegeven dat ze plots heel erg leeft, ook al hangen de vlaggen halfstok. Ge ziet plots dat tasje hangen. Fictie.