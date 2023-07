Ze gaan soms te ver in hun methodes, maar het zijn jongeren die het klimaatthema terecht zo hoog op de agenda hebben gezet

Dimitri Thijskens is journalist.

Niet enkel in het zuiden van Europa, maar ook in het klimaatdebat liep de temperatuur de voorbije weken hoog op. Aan de ene kant zijn er de klimaatwetenschappers en veelal geëngageerde jongeren, die aangeven dat het helemaal niet de goede kant uitgaat met ons klimaat. Zij trekken aan de alarmbel en geven aan dat we ons leven grondig moeten omgooien. Dat gaat gepaard met hevige emoties en nu en dan overdreven standpunten. Economische groei stoppen is bijvoorbeeld geen goed idee en zal leiden tot meer armoede.

Aan de andere kant vinden we de klimaatontkenners: zij beweren dat er helemaal niks aan de hand is met hoe we leven en dat we ons niks moeten aantrekken van de opwarming van de aarde. Deze groep begint stilaan te slinken. Laat ons ook duidelijk zijn: zij vertellen klinkklare onzin. Er is wetenschappelijke eensgezindheid over het feit dat de opwarming van de aarde toe te schrijven is aan menselijke activiteit en dat dit zal leiden tot grote veranderingen voor onze manier van leven. De aarde zal niet van vandaag op morgen onleefbaar worden, maar de klimaatverandering zal op middellange termijn onder andere leiden tot een stijging van de zeespiegel en gedwongen migratie. Zo verdwijnt het tropische eiland Tuvalu nu al langzaam in de Stille Oceaan.

Klimaatontkenners hebben meer en meer plaats gemaakt voor hen die de inspanningen relativeren die we zelf moeten doen om tot een oplossing te komen. Ze erkennen het probleem, maar ze zijn ervan overtuigd dat de technologische ontwikkelingen wel soelaas zullen brengen. En zij maken vaak een karikatuur van de standpunten van hun ‘tegenstanders’ en halen er de meest extreme uit.

Zoals steeds ligt de waarheid in het midden. We moeten niet fatalistisch zijn, er bestaan oplossingen. Maar ons lot volledig in handen leggen van de vrije markt en de technologie die voor de juiste oplossingen zal zorgen, is ook niet realistisch. We hebben gezien tot welke ravages de onzichtbare hand van het ultraliberalisme heeft geleid met een enorme toename van de ongelijkheid en een veel grotere uitstoot van broeikasgassen. Deregulering en winstmaximalisatie zijn daar de heilige principes, langetermijndenken staat dan meestal in de weg.

Overheidsingrijpen, zoals met de Europese Green Deal, is dan ook een uitstekend en noodzakelijk instrument om de markt in de juiste richting te duwen naar meer innovatie. En dat gaat gepaard met bepaalde gedragswijzigingen en bewustwording. Dat is misschien wel de grootste verdienste van de prekerige doemdenkers, zoals ze weleens omschreven worden: zij hebben iedereen bewust gemaakt van het probleem. Het feit dat we het er hier opnieuw over hebben, geeft aan dat hun aanpak gewerkt heeft.

In hun methodes om de aandacht te trekken gaan ze soms te ver: kunstwerken beschadigen is geen goed idee en werkt contraproductief. Maar zonder die geëngageerde jongeren stond het klimaatthema nu misschien niet zo hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Wij moeten daarin schuld bekennen: het moet nu eenmaal spectaculair en dramatisch zijn om de media te halen.

Een gouden raad voor wie zich zo hard stoort aan de alarmerende berichten op tv, Twitter of in de krant: je kunt altijd wegzappen, verder scrollen of de bladzijde omslaan. Al moeten we toegeven dat er vandaag weinig artikels zijn die u echt vrolijk zullen maken.