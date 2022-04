Zal de Franse president kunnen regeren?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Het Franse volk heeft voor de tiende keer zijn president verkozen. Net als vijf jaar geleden heeft Marine Le Pen in het zand gebeten. De overwinning van Emmanuel Macron was minder uitgesproken dan in 2017, maar de jongste president die de Vijfde Republiek ooit heeft gekend, heeft een historische prestatie neergezet. Hij is immers de enige die tweemaal na elkaar met algemeen stemrecht is verkozen, buiten een periode van zogenaamde ‘cohabitation’, wanneer de politieke strekking van de parlementaire meerderheid verschilt van die van de president.

Ziet de toekomst er dus rooskleurig uit voor president Macron? Niets is minder zeker. Ten eerste omdat de Franse presidentsverkiezing gezichtsbedrog is. De echte aanhangers van de president zijn niet de kiezers die hem in de tweede ronde een meerderheid hebben gegeven, maar in het beste geval zijn kiezers van de eerste ronde. Voor Emmanuel Macron vertegenwoordigen ze 27 procent van de uitgebrachte stemmen. Bovendien moeten we rekening houden met de kiezers die op 10 april eerst en vooral radicaal rechts en extreemlinks de pas wilden afsnijden zonder daarom fans van de zittende president te zijn. Die tactische stemmers buiten beschouwing gelaten, staat naar schatting slechts een vijfde tot een vierde van de kiezers echt achter Emmanuel Macron.

In 2017 kreeg Macron 24 procent van de stemmen in de eerste ronde, maar won hij later een grote meerderheid in de parlementsverkiezingen. Veel van de volksvertegenwoordigers die onder de vlag van La République en marche! werden verkozen, waren nobele onbekenden en mensen zonder politieke ervaring, maar de kiezers wilden zoals gebruikelijk de nieuwe president de middelen geven om zijn programma uit te voeren. Zal het deze keer opnieuw zo gaan? Dat valt ernstig te betwijfelen. Volgens een peiling van BVA-RTL wenst 66 procent van de Fransen de vorming van een ‘cohabitation’-regering . Met andere woorden, ze willen niet dat de man in het Elysée opnieuw over een meerderheid in het parlement beschikt. 84 procent van de kiezers van Jean-Luc Mélenchon, die in de eerste ronde op de derde plaats kwam, net achter Marine Le Pen zijn die mening toegedaan.

Kaarten herschikt

De leider van La France Insoumise heeft niet op de uitslag van de tweede ronde gewacht met “een oproep aan het Franse volk om hem tot premier te verkiezen”. Een ongebruikelijke formulering, want het is het staatshoofd dat de regeringsleider aanstelt. In werkelijkheid heeft Mélenchon, gelet op de machtsverhoudingen, heel weinig kans op een parlementaire meerderheid die hem naar Matignon zou brengen, de ambtswoning van de eerste minister. Zijn echte ambitie is het leiderschap van links, na een verkiezing met rampzalige resultaten voor de socialisten en de groenen.

Ook op rechts worden de kaarten herschikt, op twee fronten. Ten eerste bij extreemrechts, waar het succes in de parlementsverkiezingen zal afhangen van akkoord tussen Marine Le Pen en Éric Zemmour. Ten tweede bij Les Républicains, een partij die aan flarden ligt en in drie delen dreigt uiteen te vallen. Sommigen zullen koste wat kost vasthouden aan een autonome rechtse partij, anderen zullen naar radicaal rechts overstappen en een derde groep zal het kamp van Macron kiezen. De president zal hun steun goed kunnen gebruiken.

Vanaf vanochtend zullen alle blikken dus gericht zijn op de parlementsverkiezingen, die normaal op 12 en 19 juni zullen plaatsvinden. Zij zullen beslissend zijn voor de nieuwe contouren van het Franse politieke landschap en de vertegenwoordiging van de verschillende politieke stromingen van de Franse maatschappij. Het gaat hier om méér dan de scores van de een of de ander. Al jaren blijft de fundamentele vraag dezelfde en ze wordt na elke presidentsverkiezing acuter: hoe kun je een land leiden en hervormen als de macht door slechts een kwart van de kiezers wordt gesteund? Ter vergelijking, de Duitse regering vertegenwoordigt meer dan één op twee de kiezers. Bij onze zuiderburen voelen hele delen van de samenleving zich niet in de instellingen vertegenwoordigd. Het is dan geen wonder dat protestbewegingen zoals die van de Gele Hesjes soms buitengewoon gewelddadige vormen aannemen. Het wordt een van de grote uitdagingen van de president, want de toekomst van de Franse democratie staat nu op het spel.